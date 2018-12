Annyi az okos ötlet, hogy csak kapkodjuk a fejünket - Konkrét projektek a mindennapokból

Miről is van szó?

A csúcs közelében vagyunk, a kérdés csak az, hogy lehet-e még feljebb kúszni (átadásokban biztosan) vagy meddig lehet ezen a szinten, ellaposítva azokat a grafikonokat, fent maradni. A világszintű kockázatok ugyan mindig Damoklész kardjaként lebegnek az olyan konjunktúrában lévő nyitott gazdaságok nyaka felett, mint a magyar, de amíg nincs gond, szárnyalni fogunk tovább.

A konkrét projektek többet mondanak

Általánosan hat különböző alrendszerbe lehet sorolni azokat a kezdeményezéseket, amelyek élhetőbbé tesznek egy települést. Ezek közé tartozik a transzparens és innovatív kormányzás, amely támogatja a minőségi közszolgáltatások létrejöttét, egy másik elem a gazdaságot, a produktív vállalatok alapítását, ezek ösztönzését foglalja magába. Külön kategóriát képvisel a környezet, minden olyan fenntartható és energiahatékony beruházással, amely csökkentheti és zöldebbé teheti a városainkat, valamint a közlekedés, ami szintén meghatározó a városlakók életében. Végül az alrendszerek közül kettőnél különösen nagy hangsúlyt kap a lakosság. Az okos emberek kategóriában azt mérhetjük, hogy a lakók mennyire állnak készen az újdonságok befogadására, az életkörülmények alrendszerrel pedig az fogható meg, hogy mennyire érzik megfelelőnek, biztonságosnak a lakókörnyezetüket.Az általános leírás jó lehet arra, hogy keretbe tudjuk rendezni, pontosan mi minden tartozhat az okos koncepcióhoz. A konkrét projektek azonban, a már megvalósított eszközök, eredmények és minden olyan telefonos alkalmazás, otthoni, munkahelyi vagy közterületi berendezés, de akár bármilyen technológiai kütyü sokkal jobban szemlélteti, hogy hol tartunk ebben most, miből lehet okos eszköz, és melyeknek van igazán értelmük.Legyen szó párszáz fős falvakról vagy több százezres városokról, az önkormányzatoknak szem előtt kell tartaniuk, hogy bármilyen beruházásról is döntenek, az fenntartható legyen, és a vele járó költségeket is tudják vállalni. Azok a projektek, amelyek például az energiahatékonyságnak köszönhetően kisebb kiadást jelentenek hosszú távon, mind az értelmes beruházások közé kerülhetnek.Ide tartozhat egy olyan közvilágítás kiépítése, amely az elhaladó gyalogosok száma alapján világít erősebben vagy gyengébben, valamint egy több település közötti összefogás, ahol úgy csökkentik az energiaköltségeket, hogy az önkormányzati középületekre telepített napelemekkel összegyűjtik, majd tárolják és továbbítják a napenergiát, ehhez smart grid, vagyis intelligens hálózatot használva. A fővárosban az okoslámpák még ennél is többet tudnak, nem olyan rég telepítettek a IX. kerületbe egy olyan 5 egységből álló okos közvilágítási oszlopcsoportot, amelyek ingyenes wifit, segélyhívót, elektromosautó-töltőt, és többek között meteorológiai mérésékre alkalmas környezeti szenzort is tartalmaznak.

Okos közvilágítási oszlop a Lechner Ödön fasoron, forrás: MTI Fotó: Máthé Zoltán

Hogyan lehet egy bűnözési térkép okos megoldás?

Ha egy ideális lakókörnyezetről van szó, vétek lenne kihagyni azt a szempontot, hogy milyen számban fordulnak elő bűnesetek, például autólopás, betörés stb. a környéken. De vajon hogyan lehet összekötni az egyszerű számokat, statisztikákat az okos megoldásokkal? Ennek igazán szemléletes és mindenki által elérhető módja a Prevenciós Bűnözés-Statisztikai Adattár (PRE-STAT) térinformatikai alkalmazása. Az ügyfélkapus belépést követően a rendelkezésre álló bűnügyi, társadalmi és gazdasági adatok egy olyan interaktív térképen jelennek meg, ahol megnézhetjük például, hogy mennyivel csökkent a bűncselekmények száma Magyarországon az elmúlt években, melyik megye, melyik településén volt a legalacsonyabb az egy főre jutó ittas vezetések vagy lakásbetörések száma. Budapesten ezek és még 40-50 féle bűncselekménytípus kerületi bontásban is szerepel, hogy még részletesebb képet kaphasson a lakosság, valamint a rendvédelmi szervek, hogy a város mely részein van nagyobb szükség a jelenlétükre.

Klikk a képre!

Lakásbetörések száma 100 ezer lakásra vetítve, forrás: prestat.lechnerkozpont.hu

Minél egyszerűbb és gyorsabb, annál jobban szeretjük

A biztonságos lakókörnyezet mellett tovább növelhető az emberek elégedettsége és a város élhetősége, ha az otthonunkból a munkahelyünkre a lehető leggyorsabban és legegyszerűbben juthatunk el, legyen szó bármilyen közlekedési módról. Ekkor rögtön eszünkbe juthatnak az önvezető autók. Bár a technológiai megvalósításban már nagyon jól haladunk, a magánemberek által közúton való tényleges alkalmazásuk, többek között a bonyolult jogi és felelősségvállalási kérdések miatt, még valamelyest várat magára.Nem kell azonban feltétlenül ennyire előre szaladni, ha az okosközlekedés néhány eszközét akarjuk számba venni. Gondolhatunk olyan, már régebb óta is alkalmazott dolgokra, amelyekhez már annyira hozzászoktunk, hogy nem is tűnik fel, hogy egyáltalán okoseszközről van szó. Példaként említhető a debreceni tömegközlekedés, ahol az új típusú, elektronikus személyi igazolványt bérletként használhatják az utasok. Szintén idesorolható a car-sharing és a közösségi kerékpározás, melyeket már rengetegen használnak, és remek példái annak, hogy az okosváros koncepcióhoz csatlakozva hogyan lesz egy jó ötletből szinte tömeghasználati eszköz.A közösségi és tömegközlekedés mellett a saját autóval közlekedők is élvezhetik az okosközlekedés egyes elemeit, szeptemberben az V. kerületben tesztelték azt a keskenysávú rádiótechnikát alkalmazó (NB-IoT) parkolórendszert, melynek segítségével a sofőrök egy mobil alkalmazáson keresztül, térképen megjelenítve láthatják a közelben lévő szabad parkolóhelyeket. Az épülő Etele plázánál szintén olyan parkolási rendszert terveznek, ahol egy alkalmazásban látható, hogy hol van szabad parkolóhely, valamint hova kell állni ahhoz, hogy a legközelebb legyünk egy adott üzlethez.

Minden ingatlant elért az őrület

Nehéz teljesen különválasztani az okosváros vívmányait és a Proptech-et, utóbbi konkrétan az ingatlanok mindenféle technológiai megoldásokkal való ellátásáról szól, azonban ezek mégiscsak részesei a lakók és a város életének. Főleg akkor, ha belegondolunk, hogy az időnk legnagyobb részét ingatlanokban töltjük, legyen az az otthonunk, a munkahelyünk, egy kikapcsolódásra alkalmas bevásárlóközpont vagy utazásaink során egy szálloda.Nálunk még a jövő zenéje, de a bevásárlóközpontokban az applikációk nemcsak a parkolóhelyek és a boltok megtalálásában segíthetnek. A Central Park projektben épülő pláza esetében merült fel legutóbb, hogy az sem elképzelhetetlen, hogy egy alkalmazás a vásárlók érdeklődési köre alapján jelezze, hogy a kedvenc üzleteikben milyen leárazások vannak éppen, mindezt úgy, hogy ne legyen tolakodó a felhasználók számára.

Rengeteg a jó ötlet

A legújabb irodaházak esetében, ahol a bérlők részéről is van rá igény, egy úgynevezett "building app" eszköz segíthet a nagyobb épületekben való tájékozódásban, értesítéseket küldhet a különböző programokról, az éttermek napi menüjéről, vagy akár tárgyaló is foglalható lehet egy ilyen alkalmazáson keresztül. Ennek a technológiai háttere megvan, a kérdés csak az, hogy a bérlőknek valóban szükségük van-e az efféle lehetőségekre.Az okosotthonokról már viszonylag sokat lehetett hallani, a szállodaiparban ez a kezdeményezés azonban még egészen újdonságnak tekinthető. Vannak olyan hotelek, ahol a vendégek már maguk intézik a bejelentkezést például a kihelyezett eszközök segítségével, Budapesten a közelmúltban nyílt egy olyan szálloda is, ahol egy applikáción keresztül lehet az érkezés előtt bejelentkezni, kiválasztani a leginkább preferált szobát, majd az elutazás előtt fizetni és kijelentkezni, mindezeket a recepció használata nélkül. A tartózkodás időtartama alatt is mindent a vendégekre bíznak, saját telefonjukon keresztül kérhetnek takarítást, és Bluetooth kapcsolat révén a telefon egyben szobakulcsként is szolgál.Számos, az életünket kényelmesebbé és a környezetünket jobbá tevő alkalmazás eszközzel találkozhattunk már. Ezek egy része már bevált, egy másik részük még most van kialakulóban, és csupán később fog kiderülni, hogy érdemel-e figyelmet a részünkről, valamint biztosan vannak olyanok is, amelyek a létrejöttük után nem sokkal kudarcot vallanak. A technológiai háttérrel nincsen probléma, inkább az a kérdés, hogy ki mennyire nyitott ezekre a megoldásokra, és az élete mely területén szeretné alkalmazni, befogadni ezeket. Legyen szó bármilyen jó ötletről, hamar a kukában végezheti, ha mi, emberek nem állunk mögé, nem kezdjük el használni, és nem építjük be a mindennapjainkba.