"Beépítjük az ország legértékesebb telkét"

A mostani lépések egy hosszú távú, tudatos stratégia részei, de a 2015-ben végrehajtott szétválás így is erős sokkot jelentett a szervezetnek, amely akkor már 15 éve működött változatlan formában. A szervezeti kérdések mellett üzleti és stratégiai kihívás volt, hogyan tudjuk rendezni a sorainkat, és tovább erősíteni a megmaradt cégcsoportot. Kezdtük a szervezettel, a portfóliónkkal, rendeztük a hiteleinket, így működési és likviditási szempontból is nagyon erős céget kovácsoltunk össze. Visszaigazolta szervezeti döntéseink helyességét, hogy idén a Gránit Pólus elnyerte a Magyarország Legjobb Munkahelye kitüntető címet. Tudtuk, hogy tulajdonosi szinten is megállapodásokra van szükség, ezek meg is valósultak a napokban. A menedzsment aktív szerepet játszott abban, hogy egyezség szülessen a tulajdonosok között. Az új tulajdonosi szerkezet kialakításának következő állomásaként ‒ 6 hónapos előkészítést követően ‒ október végén lezárultak a tárgyalások. Peter Munk kanadai üzletembert kivásárolták a tulajdonostársak, így 100 százalékban magyar kézben, Demján Sándor és munkatársai, valamint Csányi Sándor kezében van a Gránit Pólus. Ez a lépés logikus és tervezett folytatása volt a 2015. évi Immofinanz-kivásárlásnak. Az átalakulási folyamathoz tartozott egy portfóliótisztítás is, eladtunk bizonyos ingatlanokat külföldön, és Magyarországra koncentráltuk a tudásunkat, pénzügyi erőforrásainkat.Komoly szakmai sikerként könyvelhetjük el azt is, hogy a cégcsoport egy év alatt közel 400 millió eurónyi finanszírozást ‒ 85 százaléka refinanszírozás ‒ hozott tető alá. Ez nagyon jó hír, hiszen azt bizonyítja, hogy a bankok továbbra is hisznek az eszközeinkben, és bíznak a Gránit Pólus Csoport menedzsmentjében. A tárgyalási folyamat végére pedig jóval kedvezőbb kamatszintet sikerült elérni, köszönhetően a javuló finanszírozási környezetnek.Úgy látjuk, hogy az üzemeltetésben egyre inkább a szolgáltatásokra kell helyezni a hangsúlyt, a jövő bevásárlóközpont-látogatója már ma teljesen más világban él. Azok a fiatalok, akiket meg kívánunk szólítani, más szolgáltatásokat, más élményeket keresnek, mint a jelenlegi látogatók. Számtalan apró eleme van ezeknek a fejlesztéseknek. Elkötelezettek vagyunk, hogy feltárjuk az igényeket, és időben megfelelő válaszokat találjunk a jövő kihívásaira.Igen, itt az a kérdés, hogy mit jelent az innováció: felújítást vagy valami mást. Az a kérdés, hogy a burkolatot kell-e lecserélni, vagy a szolgáltatáson kell változtatni. Én az utóbbiban hiszek, az élményt kell megváltoztatni, hogy a bevásárlóközpontba látogatók komfortosabban érezzék magukat, személyre szabott szolgáltatásokat kapjanak. Arra törekszünk, hogy a jövőbeni vásárlási és szabadidő-eltöltési szokásokat minél jobban megismerjük, interaktív kommunikációt építsünk ki a vásárlókkal. Figyeljünk arra, hogy ők mire kíváncsiak; vásárolni szeretnének, szórakozni vagy éttermi szolgáltatást igénybe venni. Az üzemeltetés mellett azonban az ingatlanfejlesztésre is nagy hangsúlyt fektetünk. A tulajdonosok zöld utat adtak Közép-Kelet-Európa legértékesebb telkének előfejlesztésére. Lehetőséget kaptunk arra, hogy előkészítsük a régió legnagyobb volumenű kereskedelmi célú ingatlanberuházását.

Demján Sándor és Ágházi Gyula

Így van, ide tervezzük Európa piacvezető kereskedelmi célú városfejlesztési projektjét. Ez lesz Budapest legvonzóbb és legértékesebb iroda- és lakókörnyezete. Egy többfunkciós városnegyed fejlesztését készítjük elő "smart city" koncepcióval, hatalmas zöld felületekkel. Az építési szabályzat 300 ezer négyzetmétert meghaladó beépítést tesz lehetővé. Mind fejlesztési, mind építészeti szempontból új dimenziót fog nyitni.Elképzelhető. A koncepciótervezés, a részletek lebontása és az engedélyeztetés időigényes folyamat, nem beszélve a jelenleg érvényben lévő szabályok szükségszerű megváltozásáról. Mindezek ellenére előfordulhat, hogy az utolsó negyedévben megtörténik az alapkőletétel. Most minden erőnket leköti a projektelemek pontos megtervezése. Például egy park szélességének 3 méterrel ide vagy oda történő mozgatása a projekt értékét tekintve több százezer eurós kérdést jelenthet.Nem. Vizsgálunk fejlesztési lehetőségeket Magyarországon és a régióban is. Három-négy olyan konkrét iroda- és lakásfejlesztési elképzelésünk van, ahol már koncepciótervvel rendelkezünk, és 2018 első negyedévében dönthetünk is az engedélyeztetés indításáról.Csak úgy, ha addig kiderül, hogy változik-e a szabályozás. A koncepciótervet elkészítettük, az engedélyeztetést elkezdjük, de a beruházás csak akkor indul, ha tisztázódnak és egyértelműek a feltételek. Abban reménykedünk, hogy meghosszabbítják az 5 százalékos áfára vonatkozó szabályt. Ha nem, akkor mást kell kitalálni. Új lakások iránt mindig lesz kereslet, de azt tudni kell, hogy az átlagos minőségű új lakásoknál nem olyan nagy az árrés. A kedvezményes áfa megszüntetése abban a pillanatban drasztikusan megváltoztatná a lakáshelyzetet.Ez nem teljesen fedi a valóságot. Valóban, ez elmúlt években az üzemeltetést nagyon komolyan vettük, nem építkeztünk látványosan, de ez nem azt jelenti, hogy nem foglalkoztunk ingatlanfejlesztéssel. Ennek az iparágnak sajátossága, hogy az úgynevezett előfejlesztési szakasz nem látványos; a koncepcióalkotás, tervezés tipikusan ilyen tevékenység. Mostanra teremtettük meg a tulajdonosi, szakmai és pénzügyi feltételét annak, hogy ekkora fába vágjuk a fejszénket. Ez azt is jelenti, hogy ha úgy haladunk előre, ahogy szeretnénk, és a tulajdonos is jóváhagyja a konkrét fejlesztési koncepciót, valamint a megvalósításhoz szükséges jogszabályi változások is megtörténnek, akkor ez a beruházás Magyarországon valósul meg, és a rendelkezésre álló tőke nem keresi a lehetőségeket máshol a régióban. Bízom benne, hogy hazai projektet hozunk létre, óriási lendületet adva a magyarországi és regionális ingatlanpiacnak. Fantasztikus a csapatunk, rajtunk nem fog múlni.