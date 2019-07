Bővül a fizetős parkolás Újbudán

Bartók Béla út (a Szent Gellért tér és az Ulászló utca között)

Irinyi József utca

Bocskai út (a Fehérvári út és a Tas vezér utca között)

Villányi út (a Móricz Zsigmond körtér és a Tas vezér utca között)

Fehérvári út (a Móricz Zsigmond körtér és a Hamzsabégi út között)

Október huszonharmadika utca

Bogdánfy utca

Műegyetem rakpart

A XI. kerületi önkormányzat kezdeményezésére a főváros és a kerület közötti megállapodás értelmében a fővárosi tulajdonban lévő utakon kialakított 1356 parkolóhelyen is bevezetik a nyár folyamán a díjfizetést - olvasható a kerület honlapján Az érintett útszakaszok:A meglévő övezet területére kiadott lakossági parkolási engedélyek érvényben maradnak a fővárosi tulajdonban lévő utakon is, ezért aki ilyennel már rendelkezik, annak további teendője nincsen. A díjfizetést várhatóan 2019 nyár végén vezetik be.