Budapesti közösségi kerékpáros információkkal bővült a Google térkép

Az alkalmazás szerdától már nemcsak azt mutatja meg, hogy hol találhatók közösségi kerékpárgyűjtő állomások, de azt is, hogy hány szabad kétkerekű érhető el valós időben az adott ponton.A kerékpáros közösségi közlekedés szerte a világon, így Budapesten is virágzik, becslések szerint 1600 kerékpármegosztó rendszer működik a világ városaiban, összesen több mint 18 millió biciklivel.A tavaly New Yorkban tesztelt funkciót a Google és az Ito World közötti együttműködés teszi lehetővé, így a nemzetközi közösségi bringarendszerekkel kapcsolatos adatok közvetlenül töltődnek fel a Google térképre.