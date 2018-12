Építésvezetőt keresek. Nyugdíjas is jöhet!

Hegesztők aranyáron

Egy év alatt 25-40 százalékkal nőtt az ingatlanszektor és az építőipar területén működő cégek által feladott álláshirdetések száma, ugyanakkor mind az adott kategóriákban indított kereséseké, mind az adott kategóriákra történő jelentkezéseké jelentősen csökkent.

A csúcs közelében vagyunk, a kérdés csak az, hogy lehet-e még feljebb kúszni (átadásokban biztosan) vagy meddig lehet ezen a szinten, ellaposítva azokat a grafikonokat, fent maradni. A világszintű kockázatok ugyan mindig Damoklész kardjaként lebegnek az olyan konjunktúrában lévő nyitott gazdaságok nyaka felett, mint a magyar, de amíg nincs gond, szárnyalni fogunk tovább. Az aktuális piaci helyzetet a Portfolio Ingatlanmagazin legújabb számában elemeztük, ami a Portfolio könyvesboltban és a nagyobb újságárusoknál érhető el.

Mi az orvosság a két-három évvel ezelőttihez képest jelentősen magasabbra szabott béren kívül?

Hogy ez nem mindig magyarországi?

Mennyire játszik szerepet az ingatlanos-építőipari ágazatban a digitalizáció?

A felvételi statisztikák alapján az építőmérnök szak iránti érdeklődés évek óta stagnál, továbbra is a hetedik helyet foglalja el a népszerűségi sorrendben a műszaki alapszakok között. Míg 2010-ben több mint 900 hallgató tanult valamelyik hazai építőmérnöki karon, addig ez a szám 2017-re 400-ra csökkent. Nem meglepő tehát az egyik állásportálon ősszel megjelent mondat:Ma is és még sokáig lehetne ilyennel találkozni. Akárcsak a havi nettó 2500 eurós jövedelemmel a hasonló munkákra, pozíciókra. Azt gondolnánk, hogy csak a kisebb fejlesztők és kivitelezők izzadnak emiatt, merthogy a nagyok elszipkázzák az itthon maradtakat. Tévedés: a fenti hirdetést egy magyar viszonyok között óriásnak számító cég adta fel, majd tovább böngészve ezt és más oldalakat, arra jutottunk, hogy más nagyok is próbálkoznak.A hegesztőkért és villanyszerelőkért késhegyig menő a küzdelem, szinte bármit megadnak értük. Nem ritka a nettó 500-600 ezer forint. A mérnökök és műszaki előkészítők, bérbeadásért felelősök, létesítménymenedzserek és projektvezetők is viszonylag gyors felvételre és nagy fizetésre számíthatnak. A közép- és felső vezetőknél általában 1-5 éves tapasztalatot vagy nyelvtudást várnak el, a kékgallérosoknál nagyon sok esetben az éppen csak a munkaerőpiacra belépetteket is felveszik. Természetesen különféle "tanácsadók" is kellenek, jobbára a közvetítő hálózatok franchise-tagjaihoz, ahol - mint tudjuk - igen magas, mintegy 40-50 százalékos a fluktuáció.Egy érintett vállalkozás két okból hirdethet: elvándoroltak tőle a szakemberek, vagy újabb projekteket indított, és onnan hiányzik valamennyi hozzáértő. Mindkét esetben gyorsan szeretné betölteni a lyukakat, mert sok pénz múlik ezen, például nagyon fájó kötbért kell fizetnie amiatt, hogy csúszik a projekt.Minden villanyszerelő külföldön próbálkozna? Is. Vagyis a keresők más csatornákon is megtalálják a nekik tetsző állásokat - vonta meg a mérlegetUtalt rá, hogy az égető gondok miatt az idei tavaszi állásbörzén külön ingatlanos-építőipari szekciót hoztak létre, az őszin is több nagy építőipari cég és fejlesztő jelen volt. Ha a hirdetések területi megoszlását nézzük, látható, hogy főleg a fővárosba és környékére keresnek fehérgallérosokat és szakmunkásokat. A vezető szerint a blue-collar területen már több helyen konkrét jövedelmi adatok is megjelennek az álláshirdetésekben, azonban különösen az építőiparra jellemző kisebb átláthatóság nyilvánul meg abban, hogy ezen a területen legfeljebb fizetési sávokat jelölnek meg a leendő munkaadók.Egyértelmű gyógyírt nem látni, azonban egyre többször bukkan fel a lakhatási támogatás, jelezve, hogy megéri messzebb lévő megyékből az adott céghez költözni, bár ez egyelőre főleg a fővárosi munkahelyekre érvényes. Ha egy vállalatnak nagyon kell valaki, zokszó nélkül kifizeti a bejárási költségeket vagy az albérlet egy részét, a nagyon nagyok munkásszállókban is elhelyezik a szakmunkásokat vagy a segéderőt.Ezen már senki sem lepődik meg. Számos építőipari gyártó vagy kivitelező foglalkoztat ukrán, román munkaerőt, illetve erdélyi, délvidéki vagy felvidéki magyarokat. Egyre több az ázsiai munkaerő is. Bérelt buszokkal szállítják őket külföldről, de a magyar városokból is rendszeres a szervezett buszos forgalom.Megjelennek-e erre utaló jelzések a hirdetésekben? - tettük a fel a mostanában kötelező kérdéseket. Az igazgató szerint igen, de főleg a magasabb pozíciókban elvárás a digitális képességek megléte. Sok cég ma már nem a hasonló munkakörben szerzett tapasztalat időtartamát, hanem a nélkülözhetetlen kompetenciákat térképezi fel, majd képzési tervek keretében fejleszti a szakterületén egyébként ígéretesnek tűnő jelöltet. Az igazgató hozzáfűzte még, hogy az életben maradáshoz és a fejlődéshez megérett az idő az ingatlanos és építőipari cégek szervezeti átalakítására is.Az automatizáció és a digitalizáció gyökeresen átalakíthatja az ágazatot, ebben minden szakember megegyezik. A munkaszervezés és a munkák jellege a végsőkig optimalizált lesz, van már ezeket segítő mobilapplikáció Magyarországon is. A kreatív együttműködést igénylő szakterületeken viszont továbbra is szükség lesz a nyitott, több nyelven beszélő, fizikailag is jelen lévő munkatársakra. Éppen ilyeneket fognak keresni a jövő hirdetéseiben is, vélik szinte mindannyian.

A jövő generációja

Kevés a celebmarketing

Van-e olyasfajta "előnevelési" hajlandóság az ingatlanos és építőipari cégeknél, ami a járműiparban teljesen elfogadott Magyarországon is - adódik a következő kérdés. Vagyis hosszú távra gondolva támogatnak-e szakképző helyeket, netán a felsőoktatás egyes intézményeit, mint a Bosch, a Mercedes vagy az Audi esetében?Sokkal kevésbé elterjedt ez az ingatlanos és építőipari cégek között, és nem tudnak olyan nyomást kifejteni a kormányzatra vagy az illetékes szaktárcára, mint a külföldi járműipari nagyvállalatok. Elszórt kezdeményezésekről tudni, kisebb ösztöndíjakról hallani. A Strabag és a HB Reavis diákoknak szóló szakmai programokkal, előadásokkal, építési területek látogatásával igyekszik segíteni. A KÉSZ Csoport az egyik kecskeméti iskolával folytat együttműködést. Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület pár éve sikerrel viszi az ifjú fejlesztők ötpályázatát, itt biztos feltűntek olyan fiatalok, akik később helyet találnak valamelyik nagyobb vállalatnál. Egy ingatlanos vállalat céges márkájának is igen jót tesz, ha támogat egy képzési programot, vagy ösztöndíjakat ad. Megdicsérhetik azt a marketingest, aki bedobja ezt az ötletet. A marketing értékesítést segítő funkciója ugyanis kevéssé érvényesül, hiszen más időket élünk, most még könnyű eladni a lakást és az irodaházat.Néhány év óta eléggé unatkozhatnak az ingatlanos cégek marketingesei: annyira megy a piac, hogy szinte mindegy, lakást vagy irodát árulnak-e. Könnyűnek tűnhet a kenyér, de nem az, csak más utakon kell megszerezni. Ha egyszer majd beüt a válság - merthogy beüt -, akkor még inkább elő kell venni a bugyrokból a kreativitást és a rugalmasságot.Az eszköztárban ma már nem látjuk a celebeket, alig vetik be őket óriásplakátokon vagy a kereskedelmi tévék műsoraiban. Közösségi oldalakon még nyomulnak velük, de csak a lakásfronton. Az irodáknál a zöldre és az új generáció igényeire lőnek, a plázáknál az "élmény" lett a divatos kulcsszó. Mindenható lett az online világ, de az image ápolására még mindig inkább a hagyományosnak mondott felületeket használják.A kommunikációt sok helyütt belső erőkkel oldják meg, így nagyobb a kontroll, az az üzenet jut el és oda, ahová gondolják, és olcsóbb is. Nem működik viszont a friss szem és a nagyobb rálátás, ami csak külső szolgáltatók bevonásával lehetséges. Ilyenekből Dunát lehet rekeszteni, szerencsére egyre több ügynökség kezdi érteni az ingatlanpiacot. Küzdelmük erősödhet a jövőben, mert a nagy fejlesztők és kivitelezők általában 2-3 évente cserélik a külsős alvállalkozókat.