Ez a terület lehet Budapest fejlődésének következő nagy nyertese

Hungexpo fejlődési irányai

Erősödő konferenciaturizmus

Budapestnek mindig is fontos, bár rengeteg szempontból elhanyagolt területe volt a Hungexpo Keleti pályaudvar és Örs vezér tere közé eső vonzáskörzete. A tömegközlekedéssel meglehetősen nehezen megközelíthető helyszín három kerület (VIII., X., XIV.) határán fekszik, a közelmúltban elindult fejlesztéseknek köszönhetően azonban ez lehet a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő környéke - mondta el a Portfolio megkereséséreA konkrét fejlesztési tervekkel kapcsolatban a vezérigazgató kiemelte, hogy a hamarosan kezdődő munkálatok során a Hungexpo teljes területe megújul. Két új kiállítási csarnokot, valamint egy új fogadócsarnokot építenek, miközben felújítják a régieket is. A beruházás tereprendezéssel és zöldterület növekedéssel jár. A megközelíthetőség elsősorban fővárosi kompetencia, zajlanak az egyeztetések a BKK-val, többféle megoldás is körvonalazódott, de még nincsenek a folyamat végén.A Hungexpo infrastruktúra-fejlesztésének egyik fontos célja, hogy a Budapestre érkező nemzetközi kongresszusok megfelelő helyszínt találjanak. A fejlesztés egyik kulcseleme, hogy új funkciót kap az egyik pavilon, és szintráépítéssel létrejön egy korszerű technikával felszerelt, számos szekcióteremmel rendelkező, akár 2000 fős plenáris ülésre is alkalmas kongresszusi helyszín."A Hungexpo és környéke ideális távolságra van a reptértől és a belvárosi szállodáktól, ezért is szeretik a nemzetközi kongresszusok, konferenciák, sportesemények szerevezői. A környéken tervezett, vagy akár már zajló ingatlanfejlesztések mindenképpen erősítik egymást. Azon dolgozunk, hogy megtaláljuk a közös érdekeket, és minél többet profitáljon ne csak a Hungexpo, de a környék lakosága is az itt zajló kulturális, turisztikai vagy sport célú ingatlanfejlesztésekből." - tette hozzá a cégvezető.A Danubius Hotels szállodalánchoz tartozik a Papp László Sportaréna mellett álló Hotel Aréna épülete, ami elsősorban az üzleti turizmus terén érdekelt. A szálloda jövőbeli terveiről

A Papp László Sportaréna és a Hotel Aréna épülete, Forrás: MTI, H. Szabó Sándor

Kerepesi út

"Nagyon örülünk és számunkra is kedvező, hogy szállodánk, a Hotel Aréna környezete szépül, a terület szolgáltatási spektruma és minősége ugrásszerűen megnövekszik a fejlesztések által. A kereskedelmi ingatlanok, irodakomplexumok és szolgáltató épületek létesítése, a Hungexpo felújítása számos látogatót vonz majd. Nem titkolt célunk - és ezt szolgálják jelentős beruházásaink is -, hogy tovább erősítsük pozíciónkat az üzleti turizmus területén. Ez nincs másképp a Hotel Aréna esetében sem. A Stadion és vonzáskörzetének fejlesztései számunkra is kiváló lehetőségeket jelentenek, hiszen a fejlesztések és egy újabb központ kialakulása növeli a konferenciaturizmust és az üzleti céllal érkező vendégek számát." - mondta el a vezérigazgató.A Kerepesi úton már korábban is szó volt a K27 Kerepesi Business Center megépítéséről. A 2,3 hektáros területen fekvő üzleti negyed vegyes funkciót lát majd el, kialakításra kerül hotel, illetve irodaház - mondta el a Portfolionak egy tavalyi interjúban . A korábban tervezett 60 ezer négyzetméteres irodaterület helyett azonban csak 30 ezer négyzetmétert fejlesztenek, de emellett 200 lakóingatlant is terveznek az épületbe. Az építési engedélyeket követően, akár az év közepén elindulhat a munka. A projektet részletesebben a tavalyi Property Investement Forumon mutatta be Riedl.

Rudolf Riedl, Property Investment Forum 2018

Akár a Hungária is lehetne az új Váci út

A Stadionok környéki fejlesztési lehetőségekről, illetve a közvetlenül a Puskás Ferenc Stadion metrómegálló fölé megálmodott, már tervezés alatt álló irodaépületrőlkérdeztük."Ahogy a Váci út tengelyén egy hosszú távú stratégia részeként kialakult egy irodapiaci, és kereskedelmi ingatlanokból álló központ, úgy a Hungária körút is alkalmas lehet ugyanerre a feladatra. A körút felfűzi a fejlesztési területeket, a Kacsóh Pongrác útnál ott az M3 Business Center, pár évvel ezelőtt készült el a Hungária körút és az Erzsébet királyné útja találkozásánál a Groupama Biztosító székháza, az OTP Ingatlan befejzte a Hungária Center irodaházat a Tábornok utcánál. Az átellenes sarkon van az Aréna Corner irodaház, a WING már készíti a tanulmányterveket a Siemens székház és környékének beépítéséről, ezzel szemközt pár éve nyitotta meg hatalmas BMW-szalonját a Wallis Motor Pest, illetve a Budapest Környéki Törvényszék mögötti telken várhatóan szállodafejlesztés indul a közeljövőben. A környéken a Danubius Aréna Hotel jól prosperál, azonban a kerület nem bővelkedik jó minőségű szállodákban, az érkező turisták, illetve a sportolók számára sincs elég hely a kerületben."A Thököly út és Hungária körút sarok melletti telek, amire a főépítész már potenciális szállodahelyszínként utalt, az utolsó információk szerint a Skanska tulajdonában volt, akik egy 14 ezer négyzetméteres irodaprojektet terveztek a telekre. Úgy tűnik jó ajánlatot kaphatott a cég a területért, ha fejlesztés nélkül továbbadtak rajta. Ami pedig a Siemens Gizella úti telephelyét illeti - amit tavaly év végén vásárolt meg a WING - a vállalat tervei szerint a 3 hektáros ingatlanon több lépcsőben lesznek fejlesztési projektek. Az első beruházás az ingatlankomplexum középső, legmagasabb épületének a felújítása, a közel 8500 négyzetméteres Gizella LOFT elnevezésű irodaház várhatóan 2019 végétől lesz beköltözhető a bérlők számára.A Hungária körút folytatásában, már a VIII. kerület részén is vannak folyamatban projektek, ezek egyike az Atenor által fejlesztés alatt lévő Aréna Business Campus, egy összesen 72 ezer négyzetméteres négy épületből álló irodapark, amiből az első irodaházat már 2019 végén át is adhatják.

Aréna Business Campus - Atenor

A Puskás Ferenc Stadion metrómegálló átépítéséről a főépítész elmondta: "A metrómegálló feletti részen a szabályozási kereteknek akár egy 200 méter hosszú épületegyüttes is megfelelne, ami cirka 30 méter magas lehetne, ez várhatóan kilenc szintet jelent. Természetesen ez csak lehetőség, a megvalósítás ezen túl a fejlesztőn múlik, az viszont biztos, hogy épület nem terhelhet a metróra, és mivel lehetőség van a 100%-os beépítésre, a zöld felületeket például az épület tetejére és homlokzatára kell vinni, illetve a metróból kiáramló tömeg közlekedését is biztosítani kell. Az első szintre kereskedelmi egységek, ezek fölé parkolószint szükséges, ezután jöhetnek az irodaszintek."Az irodaház a metrómegálló felett, Kerepesi úttal párhuzmosan (kék csíkos rész) valósulhat meg.

A képen a szabályozási terv módosításához készült koncepció terv (vagyis nem végleges építészeti terv!) látható a metró feletti területre.

A cikk folytatásaként hamarosan a Népliget környékét is bemutatjuk, a fővárosnak ez a része is bőven rejt magában ingatlanfejlesztési potenciált. Az eddig belengetett projektek alapján ugyanis, az a környék is komoly átalakulás előtt áll.