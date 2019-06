Felforgatja a ma ismert világunkat az 5G - Mire kell felkészülni?

Miért lesz jó az 5G?

A legfontosabb kérdés az 5G kapcsán, hogy hány eszközt tudunk késleltetés nélkül hálózatba kapcsolni és ez milyen lehetőségeket teremt. Példaként említhetjük az egymással összeköttetésben lévő autók vagy kamionok kommunikációját. Bár a 4G tekintetében Magyarország kiemelkedő lefedési kapacitással rendelkezik, az 5G-vel további lehetőségek jönnek. Lakossági szempontból ki kell emelni a crowd management-et, amire példa lehet egy koncertet vagy fesztivált, ahol rengetegen kapcsolódnak egyszerre a hálózatra. Egy ilyen eseményen az új hálózattal akár HD minőségben lehet majd streamelni az élményt. Tény azonban, hogy egyelőre még az 5G-vel kapcsolatos szabványok és kereskedelmi forgalmi kiírások nem történtek meg, Magyarországon például még csak a Vodafone rendelkezik 5G hálózattal. A hálózat kiépítése nagyon költséges, de egy év múlva már van esély rá, hogy néhány esetről be tudjunk számolni az ipari felhasználásban, sőt Budapesten akár már a lakossági felhasználás is elindulhat - mondta el, aki hozzátette, hogy bár a nagy adatmennyiség kapcsán felmerül az adatok biztonságának kérdése, minél több szereplő versenyzik, annál jobb technológiai lehetőségeket tudunk ebben is elérni, és a biztonság kiemelt fontossága mellett ez nem szabhat gátat az 5G előnyeinek.

5G a Városligetben

Az 5G két hívószava az 1 millió eszköz/négyzetkilométer és az automatizálás. Hogy pontosan mire fogjuk használni, azt nekünk kell majd kitalálni, egyelőre azonban még a szabványosítás sem fejeződött be, így ahogy az eddigi hálózatok esetében, most is kell majd egy kis idő a széleskörű elterjedésének. Első körben véleményem szerint az ipar és a mezőgazdaságban fogják a technológiát használni, az önvezető autók még odébb vannak. Az átlag felhasználó pedig a kommunikáció akadálymentességét fogja első körben érzékelni. A kiépítési költségekkel kapcsolatban pontos számok még nincsenek, de a sokkal sűrűbb lefedettség a mai hálózatokhoz képest nagyobb költséget is jelent, ugyanakkor fontos az ésszerű árazás, hogy az ne gátolja a technológia terjedését. Az utóbbi időben felmerültek az 5G egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos kérdések. A hálózat ugyan sűrűbb, de az elektromágneses teljesítmény sokkal kisebb, mint korábban és az egészségre káros hatások sem bizonyítottak - tette hozzáAz 5G fő kérdése az alapinfrastruktúra, de hogy arra mi fog ráépülni, az még nem meghatározható. A mostani egy tesztkörnyezet, a koncepción túl még keresési fázisban vagyunk, hogy a prototípus egy piaci környezetbe is be tudjon kerülni. Az 5G-nél is vannak szkeptikusok, de ne felejtsük el, hogy volt, aki a 90-es években az SMS elterjedésére sem fogadott volna, és mégis nagy üzleti siker lett. A kérdés akkor is inkább az, hogy a gyerekeink mit hoznak majd ki az 5G-ből, ők milyen szolgáltatásokat akarnak majd. Örülnék neki, ha egy év múlva már önvezető kisbusz lenne a Ligetben, de a realitásoknál maradva, ha jövő ilyenkor az infrastruktúrában készen álunk a szolgáltatások befogadására, már az is óriási lépés lesz - mondta elAz 5G az egész világ között kapcsolatot teremt, rengeteg olyan dologgal, amit ma még elképzelni sem tudunk. Ez most nagyobb lépés, mint amikor a vezetékes hálózatról átléptünk a vezeték nélkülire. Jól tudjuk, hogy az informatikában az újdonságok elterjedése leggyorsabban a játékokon és a felnőtt tartalmakon keresztül ment végbe. Korábban voltak a LAN-partik kábellel, aztán jött a wifi, de még nem volt túl megbízható, ezután már laptopokkal jártak az emberek, de például mobilon még most is csak stabil wifi hálózat mellett lehet játszani. Az 5G kapcsán egy év múlva azt kellene elérni, hogy ne arról beszéljünk, hogy hogyan mennek a kábelek, hanem arról, hogy a technológiát hogyan alkalmazzuk - világított rá, aki szerint az adatbiztonság most sem rosszabb mint régen, az viszont, hogy a Huawei szenzációja ráirányította a problémára a figyelmet, jót tesz az 5G-vel kapcsolatos biztonsági intézkedéseknek is.A Városliget digitális megoldásairól beszélt előadásban. Kevesen tudják, de a Városliget teljes területét 99 évig a Városliget Zrt. fogja üzemeltetni, ezért a technológia adta lehetőségek életre hívásával a cél az üzemeltetés és a látogatói élmény fokozása. Benchmarkként a bécsi MuseumsQuartier Wien projektjét lehetne említeni, ahol szintén számos jó megoldást láthatunk. A Városliget esetében egy egységes mobilalkalmazás a legtöbb szolgáltatást tudja majd integrálni, így például egy QR kód segítségével 0-24 órában üzemelő ingyenesen használható toalettek, sportpályák és a látogatói útvonalat támogató rendszer is elérhető lesz. A hosszútávú fenntarthatóság igényét szem előtt tartva azonban most a fő cél egy alapinfrastruktúra kiépítése, amire a jövőbeli további szolgáltatások rá tudnak majd kapcsolódni.