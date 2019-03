Így építenék fel a gyerekek a várost

Csináltunk egy általános iskolai projektet, ahol a diákoktól azt kérdeztük, hogy mit csinálnak az iskolában, hogyan kapcsolódik ez az egyes helyiségekhez, illetve, hogyan érzik magukat ezeken a helyszíneken (tanterem, ebédlő, tornaterem, stb.). Az osztályoknak ezután javaslatokat kellett tenni, hogy mivel javíthatnának a környezetükön, hogyan lehet olyanná tenni, ami nekik is tetszik. A különböző ötletekről később együtt szavaztak.

A konferencián a bűnmegelőzés mellett az is kiemelt téma volt, hogy miként látják a várost, vagy éppen az iskolát a gyermekek, ahol élnek, ahová járnak. Mit szeretnek benne, szerintük mit kellene fejleszteni.két esettanulmányon keresztül mutatta be a gyermekek nézőpontját. Előadása elején elmondta, hogy a tervezés hagyományos folyamata az, hogy megálmodnak valamit, ami később valahogyan hat az emberekre. Ezt kellene megfordítani, és először az élhetőségre, az emberekre koncentrálni és ennek megfelelően tudatosan tervezni, építkezni.Az első helyen egy olyan javaslat végzett, ami öltözőszekrények vásárlására vonatkozott, a második helyen a sulirádió ötlete, a harmadikon pedig egy közösségi tér kialakítása állt. Ahhoz, hogy élhető terek vagy városok jöjjenek létre, hasonlóan érdemes felépíteni a tervezés folyamatát, mint ahogyan azt a gyerekek is csinálták, először azt kell vizsgálni, hogy mitől érezhetjük jobban magunkat, ezután jöhet a tervezés és a megvalósítás.Az iskolai példában a megvalósítás akadályokba ütközött, a szekrényeket a tűzvédelmi szabályok miatt, a rádiót pedig forráshiány miatt nem lehetett megvalósítani, a közösségi tér viszont elkészülhetett.

Érdekli, hogy miként teremthető meg a biztonság, a védelem a fizikai térben, vagy az utcákon, és hogyan az online világban? A Future City 2019 Konferencián ez is a kiemelt témák egyike lesz. Jelentkezzen még ma! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Városi terek gyerekszemmel

További információért kattintson ide!

Az iskolai kereteken túl, egy másik felmérésben azt vizsgálták, hogy a városi térről mit gondolnak a gyerekek. Az első kérdés az volt, hogy mi található meg egy városban. Említették a lakóépületeket, az irodákat, üzleteket, majd körülbelül a felsorolás 30. helyén előkerült az ember is. A példa jól mutatja, hogy már gyermekkorban is a várost alkotó elemek említése estén egy épület sokkal hamarabb eszünkbe jut, mint az emberek, akik miatt mindezek épülnek. A vizsgálat további részében képek alapján kellett értékelniük a különböző közterületeket (zsúfolt tér, kihalt utca, stb.) A pozitívumok általában a zöldterületek voltak, a családi házas övezetek és az olyan terek, ahol nem volt sok ember. Ezzel szemben a nagy monumentális épületeket kevésbé szerették, csak úgy, mint a zsúfolt tereket, utcákat és az aluljárók is negatív érzéseket váltottak ki belőlük.