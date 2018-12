Ijesztő listára került fel a magyar főváros a külföldiek miatt

Az "overtourism" jelenségéről már sokat hallhattunk, néhol olyan méreteket ölt, hogy nemcsak a helyieknek okoz kellemetlenséget az odalátogató hatalmas embertömeg, de akár az adott hely ökoszisztémájában is komoly problémákat okozhat. Gondoljunk csak azokra a népszerű szigetekre, amelyeket rövidebb, vagy hosszabb időre kénytelenek voltak lezárni a turisták elől. A fehér homokos Fülöp-szigeteki Boracay fél éves kényszerpihenőt kapott, miután tavaly a világ legszebb szigetének választották és ennek hatására több, mint 2 millió turista kereste fel a szigetet, jelentős környezetszennyezést hagyva maguk után. De a thaiföldi Maya-öböl egyes részeinél is nagy gondokat okozott az odalátogató napi 5 ezer turista, a sok szemét és a haldokló korallzátony arra késztette a helyi hatóságokat, hogy a nyári időszakra ne engedjenek be kívülállókat.

Maya-öböl (Koh Phi Phi), kép forrása: shutterstock

A buliturizmus itthon

A KSH adatai alapján tavaly a vendégéjszakák száma meghaladta a 10 milliót a fővárosban, ahol több mint 4,3 millió vendég szállt meg.

Nem olyan régen itthon is létrejött az éjszakai polgármester intézménye. Az eredetileg Amszterdamból jövő kezdeményezés már sok helyen elterjedt és legfőbb célja, hogy nonprofit szervezetként, a lakosok és az éjszakai élet vállalkozásaitól gyűjtött információk alapján kezelje a problémákat, vagyis akár véleményt alkosson a szabályozásban, összesítse a lakosok panaszait, ezzel kialakítva egy kommunikációs csatornát az ellentétes érdekkel rendelkezők között.

De nem kell ennyire messzire menni, számtalan európai város is hasonló problémákkal küzd. A BuzzFeed jelentett meg a minap egy olyan cikket , amelyben 16 olyan várost mutatott be, ami az elmúlt időszakban a turisták kedvence lett. Erre a listára került fel Budapest is.Természetesen számos környező főváros is bekerülhetett volna ebbe az összesítésbe, a kelet-közép-európai országok szállásai különösen olcsónak számítanak a nyugatról ideérkezőknek, és a fapados repülőjáratok elterjedése is hozzájárult, hogy akár csak pár napra "át lehessen ugrani" egy közeli országba, mindezt potom pénzért. Érdekesség, hogy egy másik, a CNN összesítése alapján, a legtöbb turista által látogatott városokegyike sem szerepel, az imént felsorolt legzsúfoltabb városok között.Nálunk nem annyira a tenger élővilága, mint a belvárosi lakosság érzi meg a több millió látogatót, akik közül sokan csak pár napra, szórakozási céllal érkeznek. A buliturizmus hatására a főváros belső részeiről sokan a külső kerületekbe költöztek, egyrészt financiális okokból, pl. a VII. kerületben egy rövid távú lakáskiadás jól jövedelmező befektetés lehet, a másik ok pedig, hogy egyszerűen nem akarták tovább elviselni az éjszakai élet velejáróit.A buliturizmus valós problémáját az is jól mutatja, hogy már konferenciákat is rendeznek ebben a témában, ahol előkerülnek a lehetséges megoldások, illetve az is, hogy hogyan kellene csak a "jó turisták" látogatását ösztönözni. Nem egyszerű megoldást találni a helyzetre, ahogy az sem, hogy egyáltalán szétválasszuk, vagy megfogalmazzuk, hogy mennyi és pontosan milyen látogatókat várunk a városokba. Nyilvánvalóan bármelyik szórakozóhely, vagy kocsma tulajdonosa más véleményt képviselne, mint a Király utca egyik állandó lakosa. Az viszont biztos, hogy amennyiben továbbra is kedvelt célpont lesz Budapest, és folytatódik a turizmus növekedése, akkor szükség lesz egy külön szervezetre, turisztikai felelősre - nevezzük akár éjszakai polgármesternek - aki tudja kezelni a budapesti "overtourism" jelenséget.A turizmusból fakadó problémákkal igenis kell foglalkozni, ugyanis a további növekedés várhatóan nem fog elmaradni, a Budapest 2030 konferencián arról számolt be, hogy ebben az évben még 15 millió utassal számol a budapesti repülőtér, ami 2030-ra a duplájára nőhet. A tavalyi évben 7,4 százalékkal nőtt a budapesti turizmus, ami ha így folytatódik pár éven belül a Prágába látogatók számát is megelőzheti. Így tehát a legnagyobb kihívás nálunk is az marad, hogy egy mindenkinek megfelelő megoldás jöjjön létre, Budapest és egész Magyarország élhető is maradjon, és közben elismert turisztikai desztináció is lehessen.