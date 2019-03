Ilyen az egyik legegyszerűbb megoldás, amivel csökkenteni lehetne az utcai lopásokat

Természetesen, ha egy tolvaj mindenképpen ki akarja rabolni a mellette sétálókat, anélkül, hogy figyelembe venné a következményeket, büntetéseket, akkor meg fogja tenni, de a bűnmegelőzés egyik lényege, hogy legalább a rabló helyzetét ne könnyítsük meg. Ha kevesebb lehetőséget teremt számára a környezet, vagy az emberek viselkedése, mozgása, figyelme, akkor a káresetek száma is csökkenhet. A Safecity 1.0 konferencia egyik fő témája közé tartozott, hogy miként tudja egy jól kialakított tér, vagy akár egy utcai felfestett motívum megelőzni a közterületen elkövetett bűneseteket.a Safecity konferencián arról beszélt, hogy a megfelelő várostervezéssel, dizájnelemekkel hogyan lehet megelőzni a bűnözést. Vajon miért van az, hogy a bűnözés csak néhány helyre koncentrálódik a városban? A fejlesztőknek, rendőröknek, építészeknek, közlekedésfejlesztőknek, várostervezőknek egyaránt nagy szerepük van ebben. Lehet, hogy valahová jobb világítást raknak, mégis nagyobb lesz a bűnözés, ebből is látszódik, hogy a tervezés során nemcsak az eszközök a lényegesek, hanem hogy milyen jellemzői vannak a környéknek, milyen családok élnek ott, milyenek a korábbi bűnözési statisztikák. Hozzátette azt is, hogy nem szabad előzetes elemzés nélkül tervezni.

Mennyire fontosak a terek a bűnözésben?

Hogyan lehet egy egyszerű és egyáltalán nem költséges megoldással csökkenteni a bűnözést? Hogyan kapcsolódnak ehhez a közterek és akár két ember egymás között tartott távolsága? A szakértő egy megvalósított példa bemutatásán keresztül válaszolta meg ezeket a kérdéseket. Az utcákon történő bűnesetek közé tartozik, amikor az ATM előtt állva, a készpénzfelvétel során a bűnözők egyszerűen kifigyelik egy gyanútlan egyén PIN-kódját, majd később a bankkártyáját ellopva, gyorsan nagyobb összegeket vehetnek fel a kártyáról. Az ilyen esetek ellen egy egyszerű felfestés is hatékony megoldás lehet, például úgy, hogy egy zöld téglalapot festenek az ATM vonalától pár méteres távolságig. Így a második embernek legalább egy-két méterre "kell" megállnia az éppen pénzt felvevőtől.Fizikailag nyilván nem akadályoz meg senkit egy felfestés, hogy közelebb menjen az előtte állóhoz, de a tapasztalatok alapján az emberek figyelnek annyira a környezetükre és az ilyen jelekre, hogy ennek megfelelően viselkedjenek.