Jó hír azoknak, akik építkeznek: egyszerűsödik az ügyintézés

A E-TÉR egy három modulból álló rendszer lesz a 2020-as elkészülést követően, most a tájékoztató modul térképes megjelenítő funkciója élesedett. Ez lényegében egy online segítség azoknak, akik területrendezési, településrendezési és fejlesztési, valamint építészeti tervezési kérdésekben eddig személyesen keresték fel a Lechner Tudásközpontot (mint jogszabályba foglalt kötelespéldány-leadó helyet) vagy a helyi önkormányzatot papír alapú dokumentumokért, másrészt a rendszer azoknak is segítséget nyújt, akik építkezni szándékoznak, vagy a saját környezetüket érintő terveket, előírásokat szeretnék megismerni.A már elérhető országos, valamint a két kiemelt térség szerkezetét bemutató interaktív térképek (Országos, Budapesti Agglomerációs és Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervek) a település kereshetőségével, valamint többféle alaptérképpel, a rétegek átlátszóvá tételével és együttes megjelenítési lehetőségével is egyszerűbbé teszik a térségi tervezéssel foglalkozó szakemberek mindennapjait. Az országos, valamint a fővárosi agglomerációs és a balatoni térség szerkezetét bemutató térképeken például a gyorsforgalmi utakra kattintva megjelenik az út száma, vagy láthatóak a pontos kerület és településhatárok, illetve akár a balatoni térségnél megtekinthetőek a borszőlő termőhelyi övezetek is.A Lechner Tudásközpont fejlesztésében megvalósuló Területi és Települési Tervezést Támogató Rendszer (E-TÉR) teljes működésekor nemcsak térképes tájékoztatást fog nyújtani, hanem szakmai anyagok, például a tervek alátámasztó dokumentumai, jogszabályok és fogalmak is elérhetőek lesznek. A projekt célja a hazai építésügyi és térségi tervezési folyamatok széles körű elektronizációja az e-közigazgatás kiszélesítése keretében, a térségi tervezéssel összefüggő folyamatok és a közműtervezés, illetve közműegyeztetés átfutási idejének és költségének csökkentése, a lakosságot és a vállalkozásokat sújtó adminisztratív terhek minimalizálása.