Jöhet az első 3 Michelin-csillagos magyar étterem?

A Costes 2010 óta;

Az Onyx 2011-től 2017-ig egy csillagos volt, majd 2018-ban megszerezte második Michelin-csillagát;

A Borkonyha 2014 óta rendelkezik egy csillaggal;

A Costes Downtown 2016 óta rendelkezik egy csillaggal

A Stand és a Babel pedig 2019-ben kapott.

Jöhet az első 3 csillagos budapesti étterem?

Márciusban jelentették be, hogy két magyar étterem, a Stand és a Babel is kapott egy-egy Michelin-csillagot. Ráadásul mindegyik korábban elismert magyar étterem meg tudta őrizni a csillagait, ígyilyen hely van Magyarországon:A klasszikus osztályozás szerint az egy Michelin-csillag azt jelenti, hogy minőségi a konyha, érdemes benézni, ha arra járunk. A két csillag azt jelenti: kitűnő konyha, érdemes egy kerülőt is tenni miatta. A három csillag pedig azt jelenti: kiemelkedően jó a konyha, ami megér egy utat.A napokban érdekes interjút adott a Dining Guide gasztro-szaklapnak Fekete Marcell, a Gerbeaud (hozzájuk tartozik az Onyx is) F&B (food and beverage) igazgatója. Az F&B vezető gyakorlatilag egy étterem igazgatója, jellemzően a beszerzéséért, az értékesítésért, a szolgáltatások kialakításáért, illetve a különböző részlegek elszámoltatásáért felel.

Fotó: Onyx Facebook

Fekete szerint olyannyira meghatározza a minősítés a munkájukat, hogy a jelenlegi kitűzött céljuk a három Michelin-csillag. Ennek megszerzésén már elkezdtek strukturáltan dolgozni a háttérben, de még idő kell, hogy kiforrja magát.Hozzátette: a nagy szintugrás az egy és a kettő csillag között van. "Ahol tehát két csillag van, ott tud három is lenni."A fejlesztések része lesz az is, hogy felújítják az Onyxot. Az étterem tervezett új belső megjelenése egy, az emberekhez sokkal közelebb hozott séfkaraktert es egy letisztult konyhafilozófiát fog tükrözni.