Kenyeret és Nagycirkuszt a népnek!

A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat Nemzeti Cirkuszművészeti Központnak nevezi azt a beruházást, amelyet a Nyugati pályaudvar melletti Eiffel tér és a Podmaniczky utca, illetve a Ferdinánd híd és a vasúti pálya közti területen kívánnak megvalósítani. A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszternek kell gondoskodnia az önálló telkek kialakításáról és a rajtuk található vasútüzemi elemek kiváltásáról. A kormány arról is döntött, hogy egyes kiszolgáló funkciók továbbra is a célra jelenleg használt helyeken működjenek, továbbá hogy korszerűsítsék az egész beruházást lebonyolító és majdan üzemeltető Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. kezelésében lévő cinkotai és zuglói ingatlant is -derül ki a hvg összefoglalójából.Az eddigi információk alapján könnyen lehet, hogy a Liget Projekt költségvetésből tartanák majd fent (működés, nem fejlesztés) az intézményt, így a Liget vezetőinek vélhetőleg lehet némi ráhatása majd az intézményre.