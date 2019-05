Kiderült, mikorra és mennyiből újulhat meg a Blaha Lujza tér

Részletekért kattints ide

A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén tárgyalt a megvalósításról, amelyet a képviselők egyhangúlag támogattak. A Blaha Lujza tér rekonstrukciójával egyidejűleg felújítják az ottani aluljárót és új BKK-ügyfélcentrumot is létesítenek.Az aluljáró födémszigetelésére 211 millió forintos, az új ügyfélcentrum létesítésére 72 millió forintos többletforrást biztosítottak. Az aluljáró felújításának tervezése és kivitelezése több mint egymilliárd forintba kerül. A tér rekonstrukciójának összköltsége így 4 milliárd 167 millió 311 ezer forint, a kivitelezés várhatóan ősszel kezdődik meg.A Blaha Lujza tér felújításával korábbi cikkünkben is foglalkoztunk, ahol bemutattuk a tér átalakulás utáni látványterveit is.