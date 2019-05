Kinek a kezében van Budapest jövője?

Ha elsőre azt hinnénk, hogy nincs befolyásunk afelett, hogy éppen milyen gigászi projektet indítanak el Budapesten, vagy akár más városban, gondoljunk csak bele hogy egy fejlesztőnek sem jutna eszébe több száz, vagy ezer lakásos lakóparkokat felhúzni, ha azt gondolná, hogy senki nem fogja megvenni. Nem építenének új hidat, ha azt később egy autós sem használná és a villamosvonalat is feleslegesen bővítenék, ha az előzetes felmérések azt mutatnák, hogy járatonként csak 10 utas lesz mindig, aki nagyon fog örülni neki, hogy nem kell nyomorognia. Nem lenne értelme az 5G hálózatokat sem kialakítani és tesztelni, ha később egy vállalat sem költene arra, hogy használhassa. Nem lennének újabb közösségi autókat, robogókat vagy rollereket kínáló cégek, ha nem látnák, hogy a felhasználók miatt megtérül a befektetés. A települések, kerületek önkormányzatai sem költenének az adott terület fejlesztésére, ha attól nem csökkenne a bűnesetek száma, vagy ha nem gondolnák azt, hogy ettől elégedettebbek lesznek a környékbeliek.Tehát igenis van ráhatásunk, nem véletlenül szól minden okosváros fejlesztés arról, hogy az embereket kell középpontba helyezni, de a magáncégek sem tudnának működni, ha nem kérné senki a szolgáltatásaikat, termékeiket. Ami pedig a finanszírozást illeti, attól függően, hogy a teljes városon átívelő projektről, vagy egy kisebb, például egy okos épület megvalósításáról van szó, a forrást akár magáncégek, önkormányzatok és a kormányzat, vagy az EU-s támogatások is biztosíthatják - utóbbit az elmúlt években igencsak aktívan használtuk fel. Pontosan ezeket a lehetőségeket fogják felvázolni a Future City konferencián a meghívott előadók, többek közöttésdelegáltja.

Jöhetnek a konkrét ötletek!

A cégek, önkormányzatok számára a forrásbiztosítás rendkívül fontos, az viszont minden lakost érint, hogy milyen projektek indulhatnak el a közeljövőben Budapesten. Többféle elképzelés is van, a Budapest Terv, illetve a Smart Budapest Keretstratégia a legmeghatározóbbak, amelyekről természetesen szó lesz a konferencián, de a konkrét elképzelések mellett Pete Daw, (Siemens AG) Dr. Reith András, (ABUD Kft.) dr. Schrancz Mihály, (Property Market Ingatlanfejlesztő Kft.) ésáltalánosságban fog beszélni arról, hogy mire kell figyelni a jövő városfejlesztéseinél, egy technológiai, egy építészeti, egy közlekedéssel foglalkozó, vagy egy fejlesztő cég szemével nézve. De Budapesten kívül is rengeteg fejlesztés van folyamatban, amelyek egy része a biztonságosabb és élhető városhoz, másik részük a technológiához kapcsolódik.A technológiai fejlesztések kapcsán két dologról mindenképpen érdemes beszélni, ami most lázban tart sok piaci szereplőt. Az egyik az önvezető autók elterjedése, ami igencsak felboríthatja a hagyományos autózás és tömegközlekedés közötti folyamatos ellentétet. Erről a vitás helyzetről fog értekezni Vitézy Dávid, és Zách Dániel, a Totalcar újságírója. A másik technológiai csoda az 5G hálózatok és ezek tesztelése, ami egyrészt az önvezető autók kapcsán is érdekes kérdés, de abból a szempontból is, hogy egy városfejlesztési projektben milyen szerepet szánnak az 5G hálózatnak.Bemutatunk néhányat a konkrét elképzelésekből is, például mit jelent az üzleti intelligencia alkalmazása a szegedi parkolásban, vagy hogyan lehet Debrecenben egy applikáción keresztül fizetni a parkolóhelyért. Továbbá, hogy hogyan tervezzünk akadálymentes várost, milyen megvalósítási lehetőségek vannak a közlekedés teljes menedzselésére, illetve hogy milyen innovatív megoldások vannak, hogy fenntartható legyen az épített környezetünk.