Lakóautók szerte a városban: nem is hinnéd, mit művelnek a kibérelt közösségi autókban

egyrészt rövidebb pihenőkre, alvásra használják a bérelt autókat;

vannak, akik az autóban dolgoznak,

ha a környékbeli zárható tárolók tele vannak, akkor az értékek és a táskák tárolására is kifejezetten alkalmas,

a 2011-es tóhokui földrengés és cunami után, sokan itt töltötték a telefonjukat,

"Azért béreltem autót, hogy meg tudjam enni az ebédemet, máshol ugyanis nem találtam helyet, ahol ehetnék" - mondta egy 31 éves irodai alkalmazott.

"Általában az internetes kávézó az egyetlen hely, ahol pihenni tudok két ügyféllel való találkozás között, az bérelt autóban viszont pár száz jenért (200-300 jen az 500-780 forintnak megfelelő összeg) már tudok aludni, ami majdnem ugyanannyi, mint amennyit a kávézóban fizetnék."

A közösségi autókat legtöbben azért veszik igénybe, mert egyik helyről a másikba szeretnének eljutni, és a tömegközlekedésnél, vagy egyéb közlekedési eszköznél hatékonyabbnak, esetleg gyorsabbnak ítélik meg. A mai világban azonban arra is van példa, hogy nem közlekedési járműnek, hanem egy belső térnek - nevezzük kisszobának - használják az így kibérelhető autókat. Úgy tűnik, hogy főleg az ázsiai nagyvárosokban egyre nagyobb problémát okoz a privát szféra hiánya, amire a leleményesebbek új alternatívát találtak ki.Egy japán közösségi autómegosztó cég arra lett figyelmes, hogy 230 ezer olyan regisztrált ügyfelük van, akik kibérlik az autót, de közben egy kilométert sem tesznek meg vele. Több ilyen jellegű vállalat is hasonló anomáliákat tapasztalt, így egy felmérést végezve akartak utánajárni a dolognak. Az ügyfeleket megkérdezve ilyen válaszokat kaptak:

Forrás: Shutterstock

Az autófoglalás költsége cégenként eltér, átlagosan viszont 400 jent, vagyis valamivel több mint ezer forintot kell fizetni fél óráért. Egy másik bérbeadó cég felméréséből az is kiderült, hogy a megkérdezett ügyfelek közül minden nyolcadik utas, nem közlekedésre használta az autót. Közöttük is a leggyakoribb válasz az alvás volt, de voltak, akik a családjukkal, barátaikkal, vagy éppen az ügyfeleikkel való telefonbeszélgetés miatt foglalták le az autót. Mások csak nyugalmat akartak maguk körül miközben tévét néztek, énekeltek, vagy nyelvet tanultak.A cégek a felmérés után azt nyilatkozták, hogy nem ajánlják az ilyen jellegű autóhasználatot, ilyenkor ugyanis a fűtéshez, vagy a hűtéshez járatni kell a motort, így éneklés, vagy telefonálás közben is jelentősen terhelik a környezetet. Természetesen ez az autók rendeltetésszerű használata mellett is így van, de eddig legalább a pihenők, ebédek, vagy munka közben nem voltak használatban a gépjárművek.