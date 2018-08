Még több sportcsarnok? - Erre számíthatnak a budapestiek jövőre

Elsősorban a már meglévő, városi sportprogramokra építünk, így kiemelten a Budapest Urban Games-re, az iskolai diákolimpiai versenyekre és a nyári szünidő alatti ingyenesen igénybe vehető, nyári sporttáborokra. Természetesen új sportrendezvényekkel is lesznek (sport- és életmód tanácsadás, korosztályonkénti sportprogramok) valamint külön eseményként szeretnénk a családok számára játékos sporteseményt szervezni. A cím elnyerése esetén az ACES a nyertes főváros részére szponzorációs lehetőségeket biztosít, illetve erősíti az EU és pályázó közötti kapcsolatokat a sportélet területén.

A Fővárosi Közgyűlés még 2015-ben pályázott a 2019. évi Európa Sportfővárosa címre. Az Európai Fővárosok és Városok Sportszövetsége (European Capitals of Sports Association - ACES) ekkor döntött róla, hogy Budapest nyerheti el a címet, amit minden évben egy-egy olyan város kap, amelynek lélekszáma legalább 500 ezer fő, vagy egy ország fővárosa.

Még idén februárban jelentették be, hogy Budapest elnyerte az Európa Sportfővárosa címet 2019-re, a készülés más most elkezdődött, új sportesemények bejelentése mellett érdekes kérdést vet fel az is, hogy milyen sportlétesítmények, pályák építését tervezi az önkormányzat, ahol ezek az események megrendezésre kerülhetnek. Az elnyert címről és arról, hogy miként készül erre a fővároskérdeztük.A város és a lakók szempontjából fontos kérdés, hogy milyen fejlesztések várnak a sportcsarnokra, szabadtéri pályákra, stb., illetve, hogy felújítást, bővítést terveznek, vagy vannak tervek új ingatlan kialakítása is. A tervek szerint idén ősszel megújulhat a Margitszigeti Atlétikai Centrum futópályája, illetve a Margitsziget déli csúcsára kihelyezett szabadtéri kondicionáló parkhoz hasonlóan a város különböző pontjaira is szeretnének sporteszközök telepíteni.Nagyobb sportcsarnokok létesítéséről egyelőre nincs szó, de így is több komplexum van, ami jelenleg is fejlesztés alatt, áll vagy a közelmúltban készült el, így nem is biztos, hogy szüksége lenne a fővárosnak újabb épületekre, csak az elnyert cím miatt. Tavaly készült el a 12 ezer fő befogadására alkalmas mintegy 40 milliárdból felépülő Duna Aréna a 2017-es vizes világbajnokságra, és többek között építik a 208 ezer négyzetméter alapterületű, 65 ezer fős Puskás Ferenc Stadiont 143 milliárd forintos költségvetéssel.Egyelőre még tervezési szakaszban áll a Déli pályaudvar üzemi pályaudvari részén létesülő sport- és szabadidőközpont, továbbá a 2019. évi Maccabi Európa Játékok Budapesten történő megrendezése szintén sportközpontot építenének a Kerepesi úton álló egykori gumigyár telkén, illetve a margitszigeti teniszstadion helyén épülő új csarnok építéséről is már szó van, a budapesti Hungarian Open ATP World Tour férfi tenisztornára.Az Európa Sportfővároshoz kapcsolódóan idén ősszel indulhat el egy sportapplikáció is, ami minden budapesti számára lehetővé teszi, hogy a lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebbi sportolási lehetőségek közül választhasson, helyszínek, sportágak és időpontok alapján.Az elnyert cím kapcsán a sportturizmust is fontosnak tartja a humán főpolgármester-helyettes, a tapasztalat azt mutatja ugyanis, hogy a sportolási céllal érkező vendégek az átlaghoz képest többet költenek, hosszabb ideig tartózkodnak Budapesten és sokszor a sportolók nemcsak egyedül, hanem hozzátartozóikkal, edzőikkel, szurkolóikkal érkeznek a városba.