Mi lesz a Déli pályaudvar sorsa? - Alagút épülhet a Nyugatiig?

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most early bird áron! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A Nyugati és a Déli pályaudvar összekötésével megoldódna Budapest átjárhatósága az elővárosi, távolsági vasúti közlekedésben, valamint a vasúti teherszállítás számára is. A Nyugati pályaudvar esetében is nagy terület szabadulna fel, a vasúti forgalom jelentős része ott is a föld alá kerülne.

Már régóta folynak az egyeztetések a Déli pályaudvar sorsáról, legalább két olyan kérdéskör van amiről döntést kell hoznia a kormányzatnak, hogy el tudjon kezdődni az átalakítás. Az egyik, hogy megmaradjon-e a Déli pályaudvar jelenlegi fejpálya jellegű funkciója, a másik fő kérdés pedig, hogy hogyan hasznosítanák a területet, és ez hogyan alakítaná át a környék úthálózatát, forgalmi viszonyait.a fórumon elmondta, hogy egy lehetséges elképzelés a Déli pályaudvar teljes megszüntetése a földfelszínen, így a helye fejlesztési területté válhatna.Az államtitkár azt is hozzátette, hogy az ügyben nincs még döntés, meg kellene vizsgálni az alagút megépítésének lehetőségét, el kellene végezni a szükséges vizsgálatokat, és megvalósítási tanulmányokra lenne szükség.elmondta, hogy szeretné, hogy a terület beépüljön és fejlődjön, valamint, hogy olyan vegyes funkciót töltsön be, ami a nap minden szakában életet vinne a környékre. Irodaházak, kiskereskedelmi egységek is elképzelhetőek lennének, ugyanakkor továbbra is hangsúlyozta, hogy nem szeretnének egy nagy bevásárlóközpontot a területre. Fontos szempont az is, hogy a sínpárok által jelenleg kettészakított Bel-Buda átjárhatóbbá váljon és az autóforgalmat is csökkentsék.a fórumon arról beszélt, hogy történelmi jelentősége van, hogy az alagútról szóló terv napirendre kerüljön. Ha a tervezett alagút és a hozzá kapcsolódó rendszer létrejönne, a vonat "metróerejű" közlekedési eszközzé válna Budapesten.Budapest jövőjéről szóló panelbeszélgetésben fog részt venni, valaminta lehetséges kormányzati fejlesztésekről tart előadást. A tervezett előadók közöttis szerepel.A szakmai fórumonelmondta, hogy a Déli pályaudvar területén közcélú sportközpontot szeretnének, így egy sportváros alakulhatna ki. Korábban már írtunk róla, hogy sport és szabadidős célú városfejlesztés tervezési feladatainak elvégzésére kiírt közbeszerzési eljáráson a beérkező ajánlatok meglehetősen széles értékhatárok (980 millió és 1,59 milliárd forint) között mozogtak, a legolcsóbb és a legdrágább ajánlat között 62 százalékos különbség volt. A nyertes vállalkozás feladata lesz a tanulmányterv és a tervdokumentációk elkészítése mellett a szükséges engedélyek beszerzése is.