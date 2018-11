Mikor éri utol az építőipar az autóipar digitalizáltságát?

A november 22-én megrendezésre kerülő Property Investment Forumon a szakértők többek között a hazai piac újfajta kihívásairól is megosztják egymással a tapasztalataikat, az előadók között lesz Várkonyi Viktor, a GRAPHISOFT SE vezérigazgatója.

A BIM, vagyis épületinformációs modell, összeköti a társszakterületek információit és szoftvereit, és ezáltal a tervezőket, építészeket, kivitelezőket és az üzemeltetőket. Az építőipar a világgazdaságban az egyik olyan terület, amelyik még leginkább a régi, papír alapú (analóg) folyamatokat követi. Az építéstechnológia természetesen sokat korszerűsödött az utóbbi időben, főleg a felhasznált építőanyagok terén, de összességében a digitalizáció, az automatizáltság nagyon alacsony szinten van az ágazat egészét tekintve. Az autóipar az elmúlt 30 évben fantasztikus fejlődésen ment keresztül, mára az egyik legjobban automatizált iparággá vált, megsokszorozva a produktivitási mutatóit. Az ingatlanberuházásokról ez nem mondható el, pont a fordítottja igaz: a produktivitás esett! Mi a GRAPHISOFT-nál azon dolgozunk, hogy az építőipar hatékonyságát- és az épületek minőségét a következő szintre emeljük.A 90-es évek elején, amikor a BIM alapú innovációval a piacra léptünk, lényegében szél ellen mentünk, az akkori általános gyakorlatot jócskán meghaladta a GRAPHISOFT megoldása, teljes szemléletváltást követelve a felhasználói oldalon. Akkoriban túlságosan a vetélytársaink előtt jártunk, túl sok alapvetést kellett a felhasználói folyamatokban megváltoztatni. A 2000-es évek elejétől, amikor a legtöbb konkurensünk belátta, hogy ebben a technológiában nagyon komoly lehetőségek vannak, megváltozott a világpiaci szereplők hozzáállása is - hiszen mindenki együtt mondta, hogy ez a jövő. Ez segített nekünk is, így már nem kellett elmagyaráznunk, hogy a BIM miért hasznos, csak megmutatni a piacon, hogy miben vagyunk jobbak, mások, mint a többiek.Az építőipar rendkívül konzervatív, a nagyon komoly beruházással kapcsolatos megtérülési elvárások miatt, a rizikókerülő magatartás a jellemző. Hongkongban például a BIM elterjedése azért lassú, mert nagyobb érték a jelenlegi gyakorlaton alapuló kiszámíthatóság, vagyis hogy egészen pontosan meg tudják mondani egy felhőkarcoló mikor lesz átadva. Kevésbé fontos az, hogy egy új technológiára történő átállás segítségével, a harmadik-negyedik projekttel kezdődően komoly hatékonyság- és profitnövekedést tudnának realizálni. Az első két projekt rizikófaktora blokkoló hatású - ha egy épületet egy hónappal később adnak át, a költség millió dollárokban mérhető.Nem. A folyamat minden létező pontját optimalizálja, hatékonyabb, gyorsabb, olcsóbb, jobb minőségű végtermék fog előállni. A változás viszont befektetés. Idő és pénz. Ez az üzleti élet bármelyik részére igaz. Nagyon ritkán van olyan, hogy kirakok az asztalra egy kis pénzt, és az rizikó nélkül rögtön megtérül. Magyarországon nagyon sok cégnél kint vannak a GRAPHISOFT szakértői, hogy segítsék a felhasználóinkat, de még így is lassú a folyamat.Rengeteg van.A piac nagy része sajnos nem áll ilyen egyszerűen hozzá. Változásmenedzsmentről van szó, pár hónapig, vagy egy-két projekten keresztül a cégnek így magasabb rizikót vállalva kellene működnie. Ezt nem minden vezető vállalja fel.Pontosan. Ebben a GRAPHISOFT és az egész ipar nagyon komoly eredményeket ért el, most már nemcsak mi mondjuk, hanem törvényhozók is. Például az EU-ban van egy 2020-as irányelv, amely kimondja, hogy az összes állami beruházásnak az összes EU-tagországban BIM-alapúnak kell lennie. Ez az ingatlanpiac minden szereplőjének komoly eredményeket hoz, de leginkább a befektetőknek, hiszen végső soron ők állják a cechet.Ez az adott cég szellemiségétől függ. Ha a drágulásra az a válaszuk, hogy megpróbálnak még olcsóbb munkaerőt találni, akkor nem mi vagyunk a megoldás. Ha a vezetőnek az az első gondolata, hogy belenéz a folyamatokba, hogyan tudnának hatékonyabban működni, akkor viszont egyértelműen mi vagyunk a megoldás. A kínai olimpia egy kiváló példa és egyben egy rendkívül komoly ébresztő volt az építőiparnak. A beruházások a 2000-es évek elején kezdődtek, amikor rádöbbentek arra, hogy modern építőipari technológiákban mennyire le vannak maradva a nyugati világtól. A presztízs projektek referenciáit döntően nyugati cégek jegyzik. A kínaiak az olimpiához igazából az olcsó munkaerőt tették hozzá. A kínai kultúrában benne van, hogy mindenben az elsők akarnak lenni, globálisan is. Emiatt elindult egy nagyon komoly fejlesztés kormányzati szinten, hogy az építőiparukat versenyképesebbé tegyék. 10-15 év alatt elképesztően nagyot fejlődtek.

Várkonyi Viktor vezérigazgató GRAPHISOFT SE, IG tag Nemetschek AG Viktor Várkonyi (born 1967) is Chief Executive Officer of GRAPHISOFT, based in Hungary. In this role, he is responsible for the global business operations of GRAPHISOFT. In addition, as a member of the Executive Board of the Nemetschek... Tovább »

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye!

Engedje meg, hogy itt megemlítsek egy aspektust, ami nekem személyesen nagyon segít. Az emberek (bármilyen) döntést alapvetően két okból hoznak: félelem és kényszer miatt, vagy pozitív motiváció alapján, élvezetből. Az angol "fear or pleasure" kifejezés jobban leírja a gondolatot. Nagyon rossz, amikor az első helyzet áll elő, ilyenkor már tipikusan kiszolgáltatott vagy vesztes állapotról van szó. A második esetben viszont, ha nyomás nélkül hoz valaki döntést, akkor proaktívan, a piac előtt járva ő diktál. Ez utóbbi általában sokkal sikeresebb élethelyzetet eredményez.Abszolút. Számos esetben használják az ARCHICAD-et várostervezési, szervezési feladatokra. De nem szeretném a BIM-et csak az épületüzemeltetésre kihegyezni. Kétségtelen, hogy a legnagyobb hatása a technológiának az épületüzemeltetőkre van. Egy épület életciklusában a költségek kb. 5-6 százaléka az, ami az épület tervezésével kapcsolatosan merül fel, 20-25 százalék a kivitelezéssel, míg 70 százalék körüli az üzemeltetés. Az első két fázis 30%-a is hatalmas költségszint, meghatározó hogy milyen módszerekkel folyik a tervezés és kivitelezés. Nemzetközi adatok bizonyítják, hogy nagy átlagban a kivitelezési költségek 30 százaléka veszteség, méghozzá viszonylag könnyen kiküszöbölhető veszteség. Felesleges anyagrendelések, pontatlan költségvetés, automatizált előregyártás alacsony szintje, csak hogy néhányat említsek. Egy kézzelfogható példa, amikor egymásnak ellentmondó rajzok alapján folyik az építkezés, a tervek nem koordináltak és a helyszínen kiderülő hibákat már csak visszabontással lehet orvosolni. Ez nem csak költségtöbbletet és időbeni csúszást, hanem általában kompromittált funkcionalitást is eredményez. Láttam például olyan felhőkarcolót, ahol a tervek alapján a különböző emeleteken a lift helye pontatlan pozícióban volt bevágva a födémekbe. Ha az egész szerkezet fel van már építve, és a probléma a lift beszerelésénél derül ki, az mekkora költség és időveszteség? Rengeteg hasonló példa van.Én személyesen hiszek az "emberi faktorban". Természetesen egy épületet mindig le lehet másolni, de én szeretnék egy olyan világban élni, ahol megvan a színesség. A technológia szerintem arról kell, hogy szóljon, hogy a tucatmegoldások helyett meg tudjuk őrizni az emberek számára fontos értékeket. Ez mindenkinél más, lehet esztétika, funkcionalitás, energiatakarékosság, és ezek kombinációja. Az Egyesült Királyságban például 2022-re az épületekkel kapcsolatos költségeket 33 százalékkal, a kivitelezési időt 50 százalékkal, a károsanyag-kibocsátást pedig 50 százalékkal szeretnék csökkenteni. Mindezt egyszerre. Nagyon jó úton járunk, de ez csak modern technológiával megy. Végső szinten nem az építész, nem a kivitelező, hanem a beruházó állja a cechet. Pont ez a nagy áttörés az iparágban, a beruházók kezdik észrevenni, hogy a BIM technológiának a jó értelemben vett kikényszerítése hasznos számukra. A legtöbb beruházás most már úgy indul el, hogy a beruházó követeli meg a projekt minden résztvevőjétől, hogy BIM technológiákat alkalmazzanak. Az EU-irányelv is erről szól, hiszen a létező legnagyobb beruházók a kormányzatok, ez pedig az adófizetők pénzének a felelősségteljes kezelését jelenti.Minden projektnek megvan a specialitása, a BIM kis és nagy projektekre is hasznos, de mindegyikre más formában. Amikor elmegyek egy 4-5 fős építészirodába, ahol alapvetően családi házak tervezésével foglalkoznak, azt hallom vissza, hogy az ARCHICAD használatával sokkal versenyképesebbek a munkák megnyerésében, mert kevesebb emberrel, sokkal komplexebb, nagyobb, szebb, exkluzívabb projekteket tudnak vállalni. Egy kórház vagy stadion projekteknél a komplexitás kényszeríti ki az alkalmazását. Egy kórház tervezésekor nagyon szigorú sztenderdek vannak, például hogyan legyen egy műtő berendezve, milyen szabályok vonatkoznak az oxigénellátásra stb. Ezeket lehetetlen fejben tartani, és a tervezés során folyamatosan manuálisan ellenőrizni. Az egyik szoftverünk automatikusan megmondja egy gomb megnyomásával, hogy egy adott műtő tervei megfelelnek-e a szabványoknak, mi hiányzik. Ha több hetes vagy hónapos kézi feladatokat ki lehet váltani teljes automatizmussal, és hibamentessé lehet tenni, akkor az egy nyilvánvaló előrelépést jelent.A GRAPHISOFT az elhivatottságot keresi a munkatársaiban. Természetesen sok a képzett informatikus, de rengeteg kiváló fejlesztőnk van, akik más mérnöki háttérrel rendelkeznek. Nem kell építészeti háttér. A terméktervezők viszont építészek, ők segítik a programfejlesztőket abban, hogy megértsék a megoldandó problémákat. Én is szoftverfejlesztőként indultam, de 10-15 év alatt "építésszé" is váltam. Nem mondom azt, hogy meg tudnék tervezni egy házat, de amikor a saját házamat újítottam fel bekapcsolódtam a tervezésbe. Az építész, akivel dolgoztam, nem volt elkötelezett BIM felhasználó - én lekövettem ARCHICAD-ben a folyamatot, és felhívtam a figyelmét a problémákra. Bizonyított a technológiánk, sok későbbi bosszantó problémától, költségtől óvott meg.Ilyen dedikált fejlesztés nincs, de amikor a fiam 12 éves volt, a kezei közé kaparintotta a szoftvert, és pillanatok alatt összerakott benne egy házat. Aki érez affinitást, és fektet bele energiát, az nagyon sok örömet találhat ebben. Nem rajzol az ember, hanem tereket modellez, és ez nagyon összecseng az emberi szemlélettel. Volt olyan modulunk is, amivel ARCHICAD-ből közvetlenül lehetett a Minecraftba játéktereket exportálni.A régi világban a tervezők az épületek kétdimenziós metszeteit rajzolták le, alaprajzokat, homlokzati képeket készítettek. Egy tipikus tervdokumentáció 50-200 darab A0-s (1 négyzetméteres) pauszpapír. Teljesen mindegy, hogy ez egy új vagy egy régi ház, ha az ügyfél előáll azzal, hogy az egyik ablak nem tetszik és arrébb szeretné rakni, akkor a tervezőnek tudnia kell, hogy ez a változtatás melyik tervpapíron releváns, és mit kell átrajzolnia. Ez nagyon sok ellentmondást, ütközést eredményezhet, ha csak egyet is kifelejt, hibásan építhetik meg. A BIM éppen arról szól, hogy nem rajzokban gondolkodunk, hanem épületmodellben. Az építészek nem azért tanultak 5-6 évig az egyetemen, hogy rajzoljanak, vagy mennyiségeket számoljanak, hanem hogy becsukják a szemüket, megjelenjen előttük egy épület, tereket lássanak, funkcióban gondolkozzanak, kreatív megoldásokat találjanak az ügyfelük igényeire. Ebben segíti őket az ARCHICAD, megnyomnak egy gombot, és a 3D-s modellből a szoftver kvázi automatikusan leképezi az összes rajzot, mennyiségkimutatást, stb. Ezekben nyilvánvalóan nincs koordinációs probléma. Ha módosításra van szükség, nem kell 200 tervlapot átnézni, csak a modellt módosítani és újra megnyomni a gombot.Szerintem nyitott és viszonylag lépést tart a világszintű trendekkel. Nagyon színvonalas építészirodákat látok itthon. A kivitelezők viszont nagy lemaradásban vannak BIM használatban. Aggódom is emiatt, mert a globalizálódás globális versenyhelyzetet is jelent. Magyarországon pillanatnyilag túl belterjesnek látom az építőipart, de abban a pillanatban, amikor ez megszűnik, vagyis amikor a magyar cégek külföldön is szeretnének munkát vállalni, vagy a belső projektekhez nagy számban érkeznek külföldi kivitelezők, akkor szembesülni fogunk a problémákkal, mert nincs helyén a versenyképességük.

Igen, nagy sikere is van! Mi ezt koordinációs szobának hívjuk, pont azoknak a kivitelező cégeknek állítottuk fel, akik fantáziát látnak a technológiai fejlődésben. Az első lépéseket akarjuk megkönnyíteni a felállított infrastruktúrával, be tudnak jönni és itt tudják végezni a munkájukat a szakmai csapatunk támogatásával. Ez nem azt jelenti, hogy ideköltözik a cég, hanem azt, hogy azokhoz a koordinációs meetingekhez, ahol a szakágaknak együtt kell dolgozni, döntéseket kell hozni, mi tudunk adni egy olyan infrastruktúrát, szoftvereket és szaktudást, amivel rá tudnak érezni az ízére. Sokkal egyszerűbb megmutatni fizikai valóságban, hogy hogyan termelünk értéket.Rengeteg. Elsőnek a 90-es évek kedvenc példája jut az eszembe, San Franciscóban terveztek egy kórházat a szoftverünkkel, aminek a stratégiai célja az volt, hogy a legerősebb földrengések esetén is ellássa a régiót. Minden tökéletes volt az épülettel, az egyik szimuláció azonban kiderítette, hogy bizonyos jellegű rengésnél a fő oxigénbetápláló csövet a szerkezet mozgása eltörte volna. Az épület nem omlott volna össze, csak éppen a stratégiai funkcióját nem látta volna el. Ezt BIM alapú analízis nélkül óriási munka lett volna még az építkezés elkezdése előtt felderíteni. Lehet, hogy nem lett volna soha olyan mértékű és irányú földrengés, de a 400 millió dolláros beruházás a stratégiai célját biztosan nem teljesítette volna.