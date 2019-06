Most jön csak az igazi fordulat: amikor nem csúsznak a projektek és a minőségre sincs panasz

Mit jelent a BIM számokban kifejezve?

A tervezésnél a 2D-s rajzokon kívül pontosabb és látványosabb képet adhat egy 3D-s modellezés, amit egy VR szemüveggel a befektetők, vagy leendő tulajdonosok akár előre megnézhetnek, egy lézerszkenner segítségével az épület olyan tulajdonságait lehet letapogatni, amely később a mérnökök munkáinak a magas minőségét garantálhatja, míg az épületbe beépített szenzorok az üzemeltetést könnyíthetik meg, hiszen folyamatosan monitorozhatóvá válik, hogy mikor, mi fog elromlani az épületben, vagy milyen az energiafogyasztás az év egyes hónapjaiban. A lézerszkennerek, a szenzorok által összegyűjtött adatok egy épületinformációs modell (BIM) környezetébe beilleszthetők, ezzel időt, költséget megtakarítva a tervezőknek, kivitelezőknek. Ezekről az előnyökről és a már BIM használatával létrehozott projektekről szólt Las Vegasban a Key Client konferencia. A kétnapos esemény első napján többek között Moszkva főépítésze beszélt a jelenleg futó projektekről, valamint megmutatták milyen épületeknél lehet hasznos a BIM, például egy ritmikus gimnasztika sportcsarnok tervezésénél, amiről korábban már be is számoltunk:A világ minden pontjáról érkeztek BIM szakértők, hogy megosszák a tapasztalataikat.egy Fülöp-szigeteki tervezőiroda elnöke, az előadásából kiderült, hogy már 2005-ben átváltottak a BIM alkalmazására, ami lehetőséget teremtett, hogy más cégekkel összedolgozzanak. Olyan VR szobát építettek, amely csatlakozni tud bármely másik ilyen szobához a világban, ebben az inspiráló környezetben ők is innovatívabbak lehetnek, megoszthatják a tapasztalataikat másokkal, ami elengedhetetlen a versenyképességük megtartásában.az építészetben lezajló változásokat a közlekedéshez hasonlította, ahol szintén a régi bevált gyakorlatok vegyültek az új technológiával, utalva például a kézzel készített tervrajzok és a számítógépes modellezés meglétére. A kihívást mindig az jelentette, hogy megtalálják azokat az eszközöket, vagy eljárásokat, amelyeken érdemes változtatni. Az biztos, hogy jelenleg az építészetben minden információra hamarabb van szükség, az egyes modelleken is gyakrabban változtatnak, éppen emiatt hasznos a BIM, amivel valós időben, mindenki egyszerre tudhatja, hogy mit csinál a másik, és nem szükséges azt a lineáris folyamatot követni, ahol a tervezőhöz, a műszaki emberekhez, majd a kivitelezőkhöz kerül a projekt, és ez a sor ismétlődik újra és újra.A konferencia második napja az épületek digitalizációján keresztül elérhető előnyökről, valamint olyan országok projektjeiről szólt, ahol már elképesztő méreteket ölt ennek a technológiának a felhasználása. Azt, hogy mennyire fontos a digitalizáció a jelenlegi korban jól mutatja, hogy az építőipar produktivitása 2005 és 2014 között mintegy 1,5 százalékot csökkent, míg ugyanezen terület digitalizáltsága 6 százalékot nőtt. Ennek ellenére, az építőipar még így is a sor végén áll mindkét dimenziót tekintve az egyes ágazatok között, például a kereskedelem, de még a mezőgazdaság is gyorsabban digitalizálódott és produktívabbá vált ebben az időszakban.

Reicher Péter régió igazgató GRAPHISOFT SE Reicher Péter okleveles építőmérnök, jogi szakokleveles mérnök. Szakmai pályafutása során korábban - többek között - az SAP, a Xerox, valamint a HP államigazgatási területért felelős vezetőjeként dolgozott... Tovább »

Várkonyi Viktor vezérigazgató GRAPHISOFT SE, IG tag Nemetschek AG Viktor Várkonyi (born 1967) is Chief Executive Officer of GRAPHISOFT, based in Hungary. In this role, he is responsible for the global business operations of GRAPHISOFT. In addition, as a member of the Executive Board of the Nemetschek... Tovább »

Projektek a világ minden pontjáról

Nehéz pontosan számszerűsíteni hogy a BIM hol segíti érdemben a projekt egyes részeit, egy korábbi interjúnkban erre a kérdésreelmondta, hogy: "a tervezés a költség 3 százalékát fedi le, itt a legnagyobb nyereség az idő valamint a későbbi folyamatok megalapozása, például big data adatbázissal. A második a kivitelezés, ami mintegy 27 százalékos költségtétel, itt már jelentős hasznot produkál a BIM. 10-25 százalék közötti megtakarítást lehet vele elérni. Időben lerövidül a tervezés, a pontos és összehangolt tervek miatt jóval kevesebb az építőipar anyagfelhasználása, a keletkező hulladék mennyisége, a helyszíni visszabontás. Ha a beruházás jól tervezett, kivitelezett és pontosan dokumentált, akkor az üzemeltetésen, ami az épület életciklusát tekintve a teljes költség 70 százalékát teszi ki, további 10-15 százalékos megtakarítás érhető el."A további előadások során többször is szó esett arról, hogy a BIM segít összeszervezni a munkafolyamatokat, előirányozza az egyes területek, feladatok, együttműködését, ezzel segítve az információáramlást. Ha a mérnökök és az építészek, egymással párhuzamosan tudnak dolgozni, akkor az analitikus modellek az építészeti modellekkel kombinálva jönnek létre, így nem szükséges kétszer lemodellezni egy épületet. Ezáltal rengeteg időt lehet megspórolni - mondta elA kivitelezők és a fejlesztők számára egyaránt nagy kihívást jelent, hogy határidőre elkészítsék a projekteket, amit nagy mértékben megnehezít a magyar építőipart főleg jellemző munkaerőhiány. A konferenciákon és a cikkeinkben is sokszor foglalkozunk a lehetséges megoldásokkal, úgymint a digitalizáció, vagy az automatizáció. A tavalyi Property Investment Forumon, ezzel kapcsolatban arról számolt be, hogy az automatizálás mindenhol elképesztő ütemben fejlődik, és ennél pár százalékos hozamokról beszélünk, miközben a BIM használatával a kivitelezési költségeken akár 20-30 százalékot lehet csökkenteni. Egy technológiai váltás egyszerre szolgálja a költséghatékonyságot, a minőséget és a határidőket, minden dimenzióban 30-50 százalékos növekedést hozva.előadásában elmondta, hogy ők is látják, ahogy az új technológia átalakítja az iparágat, és amely segítségükre volt, hogy Szingapúr harmadik világbeli országból 50 év alatt teljesen átalakulhasson.Szingapúrban nagy hangsúlyt fektetnek az állami bérlakásokra, vagyis olyan lakóingatlanok fejlesztésére, amit az állam saját forrásból épít fel, majd ad bérbe a lakosságnak. Nem csoda a kormányzat aktív lakáspiaci jelenléte, tekintve, hogy a megélhetési költségek és az extrém magas lakásárak alapján a városállam az elsők között van a világban.elmondta, hogy eddig több, mint 1 millió bérlakást terveztek a BIM technológiát használva, csak Szingapúrban, ahol egyébként a lakosság (ami 5,6 millió fő) 82 százaléka ilyen jellegű lakásban él. A cég mintegy 40 országban van jelen, 16 ezer dolgozóval, sok projektnél használják a VR megoldásokat és a drónokat is, valamint az üzemeltetésnél is egyértelműen a digitalizációra törekednek. A lakásfejlesztéseknél a BIM használata azért is előnyös számukra, mert kiemelhetik vele az épülettömbök közötti távolságokat, ezeket optimalizálhatják, de akár még a tűzvédelmi paramétereknek való megfeleltetésben is segítséget nyújthat.előadásában bemutatta a legújabb projektet, egy hatalmas szemet formáló építményt, ami múzeumként ("A jövő Múzeuma") fog működni Dubajban, várhatóan 2020-tól.

Waterfront City 1033 Budapest, Folyamőr utca 3. 269 db lakás

30 - 126 m2 alapterület Átadás:

2021 Q4 25.2 - 209.9 M Ft Ajánlatot kérek

A mintegy 400 éves, 1610-ben alapított Takenaka vállalat a világ minden részén jelen van, Magyarországon főként gyárak és raktárépületeket építenek, de Japánban például hozzájuk köthető a Tokyo Tower, a Tokyo Dome, vagy Japán legmagasabb épületének, a 300 méter magas multifunkciós (hotel, múzeum, lakóház, iroda, vasútállomás) Abeno Harukas építése is.elmondta, hogy ők úgy látják, hogy a tervezésben és az építésben már van információáramlás, viszont ezek a területek még nem kapcsolódnak megfelelően egymáshoz. A mintegy 12 milliárd dolláros árbevételt produkáló cég, a projektjei 75 százalékánál már BIM technológiát használ.Európai példaként, Svédország egyik legnagyobb építészirodája (220 főt foglalkoztatnak, a dolgozók pont fele-fele arányban nők és férfiak) is beszámolt a tapasztalatairól,elmondta, hogy 2011-től dolgoznak a BIM technológiával, 2016-tól az országban már BIM szabványok is kidolgozásra kerültek, 2018-tól pedig a vállalat legfőbb célja az adatvezérelt tervezés, a még előrehaladottabb BIM használat, valamint a fenntarthatóságra való törekvés.hozzáfűzte, hogy az egyik fő feladatuk, hogy a tudásukat átvigyék algoritmusokba. Egy várostervezésnél például úgy működik a gyakorlat, hogy analizálják a különböző rétegek terveit, majd megnézik, hogy milyen méretű és alakú épületegyütteseket építhetnek az adott területre.