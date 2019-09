Most már bérletet is lehet venni a BKK mobilos jegyrendszerében

a Budapest 24 órás jegy,

a Budapest 72 órás jegy,

valamint a Budapest-hetijegy.

A fővárosi közlekedési mobiljegyet a budapesti tömegközlekedést használók egy telefonra letölthető alkalmazáson keresztül vásárolhatják meg, nagy előnye, hogy bárhol, bármikor megváltható, akár néhány perccel a járat indulása előtt is a megállóban. Ilyen fajta mobiljegyet elsőként a 100E reptéri járatra lehetett váltani 2019 júniusától. Az alkalmazás letöltésének a menetéről, illetve a valós tapasztalatokról korábban itt írtunk:A pilot időszak folytatódik, szeptember 2-től, több új termék is megjelenik a rendszerben amelyek:Az új díjtermékek eléréséhez a mobiljegy applikáció frissítése szükséges. A mobiljegy kiterjesztésének tapasztalatai alapján várhatóan a közeljövőben további bérletek is megvásárolhatóvá válnak mobilapplikáció igénybevételével.A fővárosi közlekedési mobiljegyről szóló megállapodást 2019. április 10-én írta alá Dr. Pintér Sándor belügyminiszter és Tarlós István főpolgármester. A mobiljegy bevezetését a Fővárosi Integrált Viteldíjbeszedési Elektronikus Rendszer részeként, annak első fázisaként, a Budapesti Közlekedési Központtal együttműködve a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. valósítja meg.