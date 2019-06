Moszkvában tudják hogyan kell építkezni - Nálunk is követendő példa lehet?

Az átalakulás meghatározza az életünket, az IoT, a digitalizáció, a BIM, a legújabb technológiák nyomást gyakorolnak a mindennapjainkra, de egyben lehetőséget is teremtenek, hogy minél innovatívabban és dinamikusan fejlődjünk.

Reicher Péter régió igazgató GRAPHISOFT SE Reicher Péter okleveles építőmérnök, jogi szakokleveles mérnök. Szakmai pályafutása során korábban - többek között - az SAP, a Xerox, valamint a HP államigazgatási területért felelős vezetőjeként dolgozott... Tovább »

A Las Vegasban tartott konferenciának három fontos tanulsága volt, az egyik, hogy akik már használják és valóban megértették, hogy miért fontos a BIM, vagyis az épületinformációs modellezés/menedzsment, azok teljes mértékben kiállnak a technológia és amellett, hogy enélkül egy építőipari cég sem lesz versenyképes a jövőben. Akik kevésbé ismerik ezt a technológiát, azoknak úgy kell elképzelni, mint egy olyan rendszert, amiben egyszerre vannak jelen egy épület fizikai és működtetéséhez szükséges tulajdonságai, vagyis minden adat a méreteiről, a benne futó vezetékekről, az egyes falak elhelyezkedéséről, vagy kapcsolódási pontjairól. Ennyi információ tudatában pedig a tervezők és a kivitelezéssel foglalkozó szakértők könnyebben együtt tudnak dolgozni, a minőségellenőrzés gyorsabb, az üzemeltetetés később kevesebb költségráfordítással fenntartható.A Graphisoft úja konferencia megnyitóján kiemelte, hogy meg kell mutatni ezt a technológiát a piacnak, nagyobb sebességre kell kapcsolni, hogy mindenki minél hamarabb megismerkedjen vele. Elmondta azt is, hogy az oktatás az egyik része annak, hogy a BIM használata elterjedtté váljon, ezzel számos problémát megoldva az építőiparban, vagy az ingatlanok üzemeltetésénél.- tette hozzáA konferencia második fontos tanulsága, nem más mint hogy szükségesek azok a tanfolyamok, amelyek segítenek megtanulni, megérteni, befogadni, alkalmazni, majd akár BIM menedzserré képezni a technológia, és így a jövő iránt nyitott építészeket, építőmérnököket, döntéshozókat. A most pályát, szakterületet választó fiatalok, és azok, akik akár más területeket elhagyva nyitottak az új technológia iránt, lényegében az alapjait adják meg a BIM elterjedésének. Hamarosan Magyarországon is nagy előrelépések lesznek némely felsőoktatási intézménynél, ami a BIM tananyagba való beillesztését illeti. Támogatni az új technológia térnyerését az oktatási alapok megteremtése mellett, kormányzati oldalról is lehet, erre jó példa Oroszország, Svédország, vagy Szingapúr, ahol a nagyobb új projekteknek már meg kell felelniük a BIM irányelveinek. A következő években EU-s szinten is szabályozásra kerül a technológia alkalmazása, ami várhatóan nagy hatással lesz az európai a hazai piacra egyaránt.Már korábban is sokszor foglalkoztunk a BIM-mel és azzal is, hogy nagy szükség van az új szakemberek képesítésére. Az Építőipar 2019 konferencián, Reicher Péter, elmondta: "Hiába van okos lakás, meg okos tégla, ez nem elég, nekünk okos emberre van szükségünk - utalt a legfontosabbra, vagyis a képzett szakemberek számának jelentős növelésére.A harmadik tanulság, hogy a BIM technológia a csapatmunkára épül, az egyes szakterületek, munkafolyamatok folyamatos kommunikációjára és integrálására. Csapattal lehet nyerni, innovatívabban fejlődni és olyan projekteket is megvalósítani, ami egyéni szinten sokkal több idő és költségráfordítást venne igénybe.

Egy konkrét projekt Moszkvából

Sportkomplexum Oroszország - BIM (galéria, 3 kép)

Irina Viner-Usmanova Rhythmic Gymnastics Center in the Luzhniki Complex, Moscow, Russia, CPU PRIDE, Photos © Vitaliy Krestianchik, forrás: Graphisoft

Hamarosan egy exkluzív interjú keretében beszámolunk arról, hogy Moszkva főépítésze,hogyan látja az orosz építőipart és a BIM elterjedését. A konferencia egyik előadójaként bemutatta a legnagyobb projektjeiket, köztük egy olyan lakásprogramot, amely az elmúlt hat évben a teljes orosz lakásállomány mintegy 15 százalékának a felújítását foglalta magába. Ezen túl a BIM segítségükre volt sport és kulturális létesítmények építésénél, üzleti negyedeknél, metrómegállók felújításánál, illetve a közösségi terek átalakításánál. Ahogy Magyarországon is, náluk is nagy hagyománya van a panellakásoknak, amelyek azonban nem járulnak hozzá az attraktív városképhez, éppen emiatt egy külön programot hoztak létre csak a panelházak felújítására.bemutatójukban az egyik orosz sportkomplexum felépítéséről számoltak be. Az épület érdekessége, és egyben a kivitelezés legnagyobb kihívása, a hullám formájú tetőszerkezet volt, aminél az ütközéseket és hibákat a BIM-nek köszönhetően tudták elkerülni.