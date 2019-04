Nagy változás jön 2 hónapon át a reptéren

Részletekért kattints ide

Az új műszeres leszállító berendezés (ILS, vagyis Instrument Landing System) a legszigorúbb nemzetközi előírásoknak is megfelel majd, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy 15 méteres függőleges és 50 méteres vízszintes látótávolság mellett is lehet fogadni és indítani a repülőgépeket, akár sűrű ködben, esőben, havazásban vagy sötétben. Ennek alapján a budapesti repülőtér is teljesíti az ún. CAT IIIB műszeres megközelítésre vonatkozó nemzetközi előírásokat, amelyek alapján a fenti paraméterek szerint érkezhetnek és indulhatnak a repülőgépek Budapestről - vagyis még biztonságosabb lesz a repülés.Az új rendszer telepítéséhez és beüzemeléséhez kb. nyolchetes pályazárra van szükség a II. futópályán. Ez alatt az idő alatt nemcsak az új berendezést építik ki, hanem elvégeznek egy sor olyan karbantartási és javítási munkát, amit csak pályazár mellett lehet megvalósítani. Így egyebek mellett kicserélik a futópálya betonjába és szélére épített pályafényeket, kijavítják a beton apróbb hibáit, befejezik a dilatációs hézagokat kitöltő anyag cseréjét korszerűbb műgyanta alapúra, kicserélnek 121 vízelvezető betonaknát a pálya mellett és az elektromos kábeleket is felújítják. A felújítás teljes költsége eléri az 1,3 milliárd forintot.A II. futópálya zárása miatt két hónapig csak a 3 kilométer hosszú I. futópálya lesz használatban. Mindez nem okoz változást a budapesti kerületek feletti forgalomban, Vecsés városa felett viszont átmenetileg megnő a légiforgalom. A Budapest Airport erről már korábban előzetesen tájékoztatta Vecsés város lakosságát is, akiknek ezúton is köszöni a türelmet és a megértést.