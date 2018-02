Nagyon drága, de mindent tud az ingatlanodról

A BIM témájáról részletesebben is szó lesz a Portfolio által 2018. április 19-én megrendezésre kerülő FM & Office 2018 konferencián, ahol a résztvevőknek személyesen is alkalmuk nyílik megismerkedni a téma vezető szakértőivel. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Ruzsinszki Tibor LEO felügyelő bizottsági elnök STRABAG Property and Facility Services, FM üzletág igazgató Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen (ma: Corvinus Egyetem) szerezte. Az Ingatlan terület számos szegmensében dolgozva a Matáv Ingatlan Igazgatóságán kezdett, majd 2005-től outsourcing keretében került... Tovább »

Paukó Enikő, a Graphisoft senior BIM tanácsadója szerint a BIM több, mint egy tervezést támogató eszköz. Egy BIM-es épületmodell nem csupán egy körbejárható, 3D-s látványterv, hanem egy adatbázis: az épületelemek információt hordanak magukban, ami más alkalmazásokkal kinyerhető, illetve azokból betölthető. Mi az? Mekkora? Milyen az anyaga? Mi a funkciója? Milyen link kapcsolódik hozzá? Ezekre a kérdésekre mind egyetlen kattintással választ kaphatunk.Bár a BIM rendkívül hasznos, Magyarországon kevesen tudják mi az és mire való, legfeljebb az építészek. A szereplők közötti távolságnak csökkennie kell, hiába tudja BIM-ben tervezni az építész, ha a megrendelő nem rendeli meg - véli Paukó Enikő. A távolságot jól mutatja, hogy a beszélgetés során a Graphisoft BIM tanácsadó példaként hozta fel, hogy egy hazai nagyvállalat a facility management költségeinek 20 százalékát tudja megspórolni a BIM-nek köszönhetően, mindez pedig meglepetésként érte az adott vállalat szintén az asztalnál ülő létesítménykezelőjét.Stocker György, a MABIM Elnöke a problémát abban látja, hogy nincs, aki megfizesse a BIM-es tervezést és nem is lehet konkrét számításokkal megmutatni, hogy mennyivel kerül az többe a hagyományos tervezésnél, hiszen minden épület egyedi és a költségek pontos összehasonlításához ugyanazt az épületet kétféleképpen is fel kellene építeni. A BIM alkalmazásába természetesen nem éri meg minden épületnagyságnál időt és energiát fektetni: családi házaknál például felesleges, de a bonyolultabb épületek megkövetelik. A BIM a tervezőknek óriási nyűg, de ez a jövő - mondta el a szakember.Mikusi Róbert, a Market Építő Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese úgy véli, hogy a megrendelőnél kulcs, mivel neki kell fizetni a tervezésért, egyelőre azonban nincs meg az alapja a modellek alkalmazásának, így marad a 2D-s tervezés. A szakember szerint az üzemeltetőnek ott kéne ülnie a tervezéskor, de ettől Magyarországon még messze vagyunk.Ruzsinszki Tibor, a Strabag PFS FM üzletág igazgatója alátámasztotta, hogy egyelőre nincs példa arra, hogy a tervezési fázisban bevonják az üzemeltetőt. Úgy véli, hogy üzemeltetési oldalon kevés előnyt lehet megfogalmazni a BIM mellett, igaz, alkalmazásával könnyebb lenne előzetesen megbecsülni az üzemeltetési költségeket.Zofia Pazitná MRICS, a Skanska csehországi projekt menedzsere saját fejlesztői tapasztalatait osztotta meg. A cég csehországi irodaprojektjeinél kötelező BIM-ben dolgozni, melynek előnyei a tervezés, a műszaki ellenőrzés és a munkabiztonsági folyamatok során nyilvánulnak meg. Komplex feladat egy megrendelés összeállítása, egy-egy projektnél 30 oldalban írják le 3 csapat egyeztetése alapján, hogy mit szeretnének. Ugyan csöppet sem elhanyagolható a projektek futtatásához szükséges 12 BIM koordinátor munkabére és az eszközköltség, megéri BIM-mel dolgozni, mert sok időt lehet vele spórolni a kivitelezés során, ráadásul a munkabiztonságot is növeli. A BIM alkalmazásának további előnye - ami különösen fontos egy olyan fejlesztőnél, mely mindig értékesíti az elkészült irodaházakat -, hogy a német ajkú befektetők értékelik a BIM meglétét és szemükben vonzóbb egy ilyen fejlesztés.Bérlői oldalon a BIM fő előnye, hogy egyből meg lehet mutatni a készülő irodaterületek végfelhasználóinak, hogy egy-egy fit-out változás hogyan nézne ki és mennyibe kerülne. A beszélgetés során tanácsadói oldalról is alátámasztották, hogy a BIM remek marketingeszköz lehet, mely növeli a bizalmat a leendő bérlőkben.