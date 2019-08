Nem eladó a budapesti repülőtér

A közelmúltban a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely és az innovációért és technológiáért felelős Palkovics László is felvetette Ferihegy működtetésének újraértékesítését. Elmondták, hogy tárgyalásban állnak a tulajdonossal és amennyiben az egyeztetések nem vezetnek eredményre, kérni fogják a reptér eladását. A Budapest Airport közlése szerint azonban nem került eladósorba a repülőtér, de azt elismerte, hogy vannak egyeztetések a kormánnyal.A kormánnyal folytatott tárgyalások eredményeként a szolgáltatások minőségének fejlesztése érdekében már május óta közös munkacsoportban dolgoznak a kabinettel és az elmúlt időszakban fontos személyi és infrastrukturális változások voltak - kommentálta a híreket a Budapest Airport. Új vezérigazgató, kommunikációs igazgató érkezett a céghez és vérfrissítés volt a fejlesztési igazgatóság élén is.A kormány egy több mint hetven pontból álló hibalistát nyújtott be, amelynek egyik fontos eleme a fapados járatok kiszolgálására hivatott beszállítókapuk átépítése. Azt követően, hogy az állami illetékesek kilátásba helyezték, hogy 2020 januárjától rendeleti úton betiltják a terminálrész használatát, a Budapest Airport bejelentette, hogy megkezdte az új létesítmény építését a diszkont légitársaságok utasainak. Automata poggyászfeladó rendszert is fejlesztettek a repülőtér 2-es épületébe és egy teljesen új terminál és árukezelő központ kivitelezéséről is szó van.A Budapest Aiport 2080-ig rendelkezik a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér üzemeltetési és vagyonkezelési jogosítványával, de maga a repülőtér a magyar államé.