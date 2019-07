Nincs megállás: idén is verhetetlen lehet a magyar építőipar növekedése

A V4-ek építési piaca 2021-ig

Magyarország még mindig jóval a nyugat-európai és kelet-európai országok előtt jár az építőipar várható növekedési ütemét tekintve. 2019-re 9,2 százalékos növekedésre lehet számítani, 2020-ban további 5,4 százalékra, 2021-ben pedig még 3,5 százalékra.

A V4 régió (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) építési piaci előrejelzése 2019-re továbbra is nagyon optimista, bár kissé kevésbé, mint a fél évvel ezelőtti, a várakozások szerint a régió egésze, változatlan áron, 7% körül növekedhet idén. Együttesen 17% kumulált reál növekedésre számítanak a régiós tagállamok 2021-ig, és arra, hogy a mélyépítési részpiac nagyobb ütemben fog növekedni, mint a magasépítés. Az egyes országok szintjén Lengyelország és Magyarország előrejelzései a legoptimistábbak, ezzel szemben Szlovákia nem számít növekedésre a 2019-2021 időszakban.Ezek alapján, 2019-ben Magyarországon prognosztizálják a legnagyobb növekedést a vizsgált országok közül, 2020-ra azonban Írország már átveheti az első helyet.

Délkelet-Európa építési piaca 2021-ig

építési teljesítménye várhatóan továbbra is növekedési pályán marad majd, mind a magasépítés, mind a mélyépítés tovább bővül. A lakásépítés vonzó befektetés marad a növekvő jövedelmezőség miatt, illetve nem-lakásépítés növekedését az irodai szegmens gyorsulása és a feldolgozóipar és raktár szegmens stabil teljesítménye támasztja alá. Az építési teljesítmény várhatóan 2019-ben 5%-kal, 2020-ban pedig 4%-kal fog bővülni. 2021-ben az EU 2014-2020-as időszak vége miatt további lendületet várnak az EECFA kutatói (+7%).építőipara válaszúthoz ért: azon ágazatok melyek eddig erős növekedést mutattak, hamarosan le fognak lassulni, míg azok amelyek kevésbé növekedtek eddig, kiveszik majd részüket a növekedésből. Bár a horvát építőipar egészének előrejelzése nem olyan fényes, mint egykor, és néhány szegmensben gomolyfelhők gyülekeznek, más szegmensek várhatóan jelentősen kedvezőbb helyzetben lesznek mint a múltban.építési piaca 2019-ben várhatóan 6%-kal fog bővülni. A lakásépítést, a 2016-2018 közötti jelentős növekedést követően, jogi változások tarthatják majd vissza, az aggodalmak ellenére viszont a lakásépítés továbbra is a román építési piac egyik fő mozgatórugója marad, legalábbis 2020-ig. A nem-lakóépületek többsége iránti kereslet továbbra is magas, de a munkaerőhiány és a magasabb működési költségek korlátozzák a szektor növekedését. A mélyépítés szegmenseiben, a 2015-öt követő mínuszos évek után növekedés várható, a nemzeti és uniós finanszírozás elérhetősége, valamint a választások miatt.a felfelé ívelő ciklus gyakorlatilag az összes építési szegmensre kiterjed, erős teljesítménnyel mind a magasépítésben, mind a mélyépítésben. Míg a lakás- és nem-lakás szegmens nőtt az előző időszakban, 2019-ben várhatóan ismét a mélyépítés veszi át majd a vezetést, itt az előrejelzési időszakban erős bővülés várható mivel az útépítés megnövekedett támogatásra számíthat és az energia és vasút területén nagyszabású projektek zajlanak. 2021-ben a teljes építési teljesítmény valószínűleg legalább kétszerese lesz a 2014-es volumennek.építőipara továbbra is gyorsan nő és kétszámjegyű növekedést ért el már két egymást követő évben is. Az erős gazdasági növekedés, a hitelekhez való könnyű hozzáférés és a lakóingatlanok iránti magas kereslet alapján ez 2020-ban is folytatódhat, hacsak egy nagyobb külső sokk nem fordítja meg a jelenlegi optimizmust az építési piacon. Még ebben az esetben is magas szinten maradhat azonban az építési teljesítmény, hiszen számos nagyprojekt van folyamatban. Ezek közül a legjelentősebb a 2019 elején elindult Koper-kikötőhöz vezető új vasútvonal építése mely több évig az építési teljesítmény motorja lesz.

Kelet-Európa építési piaca 2021-ig

Az EECFA kelet-európai országai teljesen más képet mutatnak, mint a Balkán, ennek a régiónak a kumulált növekedése 2019-2021 között várhatóan -1% lesz. Ezt az értéket és így a régió teljesítményét, a bajban lévő török építési piac húzza le. Országszinten csak Törökország fog várhatóan kumulált negatív növekedést produkálni 2021-ig, míg az orosz építési piacra vonatkozó előrejelzés mérsékelten pozitív. Ugyanakkor, Ukrajna érheti majd el a legmagasabb növekedést. 2021-ig mindhárom országban a mélyépítés várhatóan jobban fog majd teljesíteni mint a magasépítés (illetve Törökország esetében kevésbé rosszul).építési teljesítménye 2018-ban - az építési statisztika részleges felülvizsgálatának és a FIFA Világbajnokság nagy infrastrukturális projektjei befejezésének köszönhetően - a vártnál nagyobb növekedést ért el. 2019-ben azonban e két növekedési tényező eltűnésével az építési teljesítmény várhatóan közel nulla lesz. A 2020-2021-es előrejelzés optimistább (mintegy 3% évente), mivel a gazdasági növekedés várhatóan felgyorsul majd, és az iparnak nyújtott állami finanszírozás is valószínűleg lendületet fog adni. A legtöbb állami finanszírozást az új út- és vasútépítési projektek, az energia infrastruktúra és lakóingatlan-fejlesztők kapják majd.2018 augusztusábangazdaságát a líra leértékelődése rázta meg, amely számos ágazatot sújtott, köztük az építőipart is. Az építési engedélyt kapott épületek alapterülete jelentős mértékben csökkent tavaly 2017-hez képest, míg a befejezett épületek alapterülete még növekedést mutatott. Ez a tendencia eddig 2019-ben is folytatódott. Emellett az év első öt hónapjában már 20%-kal estek a lakásértékesítések, valamint a reál lakásárak is csökkentek. Az építőanyag-termelés egy év alatt több mint 20%-kal csökkent 2019 májusáig. A mélyépítés szereplőinek is csökkentek a megrendelései a 2018. októberi elnöki rendelet miatt, mely szerint a kiemelt projektek kivételével nem lehet új tendereket kiírni. Ilyen körülmények között az építőipar fellendülése csak 2021-ben kezdődhet.minden feltétel adott az építőipar jövőbeni fenntartható növekedéséhez: az közel 7%-os növekedés lehet idén, míg 2020-ban 4%-kal nőhet az építési piac, 2021-ben pedig további 7%-kal. Pozitív tendencia az iparág szisztematikus állami támogatása, az átláthatóbb és világosabb játékszabályok az építési piacon, az engedélyezés egyszerűsödése és a hatékony beruházási támogatás, különösen a mélyépítésben. Azonban az építőipart és a gazdaság egészét is visszafogja a finanszírozás hiánya. A lakásépítés enyhe csökkenését várhatóan ellensúlyozza majd a nem lakásépítés és a mélyépítés növekedése.