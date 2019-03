Nincsenek digitálisan képzett építőmérnökök Magyarországon?

További információért kattints ide!

Reicher Péter régió igazgató GRAPHISOFT SE Reicher Péter okleveles építőmérnök, jogi szakokleveles mérnök. Szakmai pályafutása során korábban - többek között - az SAP, a Xerox, valamint a HP államigazgatási területért felelős vezetőjeként dolgozott... Tovább »

Az építőipari digitalizáció új szintre emelkedhet azáltal, hogy várhatóan két éven belül elkészül az európai közös BIM (épületinformációs modell) szabályozás. A Graphisoft nemzetközi tapasztalatai alapján úgy látja, hogy az iparági technológiai fejlesztést ma már kimutatható mértékben akadályozza a digitálisan képzett magyar diplomás szakemberek hiánya. A BIM-alapú felsőoktatási képzés hiánya sajnos az ambiciózus magyar munkaerő külföldre vándorlását is fokozhatja.A BIM-mel kapcsolatban korábban megjelent cikkeink:Az építőipari digitalizáció az évtized végére Európában is felgyorsul, sőt az előrejelzések szerint a BIM technológiák EU forgalmi értéke meghaladhatja majd az USA-ét, ahol 2021-re várhatóan 2,85 milliárd euró, míg Európában 3,1 milliárd euró lesz a BIM technológiai piac mérete, ami mindkét piac esetén öt év alatt 11 százalékos bővülést jelent. A Cambashi BIMDesign Observatory and Internal Research prognózisa alapján 2021-re a globális BIM-piac mérete 8 milliárd euró lesz, a BIM technológia ilyen gyors ütemű terjedése várhatóan a mainál erőteljesebb versenykülönbségeket eredményez az egyes országok szereplői között.A fejlett EU-tagállamok közül Nagy-Britannia, Finnország, Norvégia és Ausztria már megalkotta saját nemzeti szabványait és beemelte az üzleti élet mindennapjaiba illetve a szakemberképzésbe a BIM technológiát és tudást. Tavaly 3899 műszaki diplomás végzett a hazai egyetemeken, de közülük senki sem kapott BIM- szakirányú minősített képzést. Ha magyar cégek digitális tapasztalatokkal keresnek munkatársat, akkor vagy kiképzik saját maguk, vagy külföldi munkavállalót alkalmaznak."A Graphisoft nemzetközi tapasztalata alapján azt mondhatjuk, hogy a modernizáció elterjedésének egyik eleme a jól képzett szakember, de ennél is nagyobb hajtóerőt jelentenek a sikeresen megvalósított BIM-alapú projektek. Ezek ugyanis a gyakorlatban bizonyítják be a technológia előnyeit. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a tervező, beruházó, kivitelező és üzemeltető cégek a digitális modernizálással a hibalehetőségek és a beruházások időigényének redukálásával átlagosan 20 százalékkal csökkenthetik építési költségeiket. A technológia rendelkezésre áll, de hatékony alkalmazásához képzett szakemberek kellenek." - nyilatkoztaA BIM rendszerek további előnye, hogy a teljes építőipari vertikumot képesek digitálisan összekötni, és akkor válnak hatékonyság szempontjából maximálisan kihasználhatóvá, ha a beruházásban részt vevő vállalatok mindegyike alkalmazza a technológiákat. Általában az építészirodák és a kivitelező cégek ismerik fel elsők között a modernizáció versenyképességi előnyeit és alkalmazzák az új technológiákat. Az elmúlt években szórványosan készített magyar felmérések azt mutatják, hogy a BIM fejlesztés nem minden hazai cégnek aktuális, de a fejlesztést későbbre halasztók is úgy vélekednek, hogy 4 év múlva a fejlesztés halogatása már piaci hátrányt fog jelenteni számukra.