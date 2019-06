Őrült tempót diktál az orosz építőipar: nem is tudjuk tartani itthon a lépést

BudaPart 1117 Budapest, Kopaszi-gát 5 817 db lakás

29 - 124 m2 alapterület Átadás:

2019 Q3-tól 0 - 0 M Ft Ajánlatot kérek

A Zarjagye park (Zaryadye Park) Moszkvában a Vörös tér mellett helyezkedik el, a város első parkja, amit az elmúlt 50 évben építettek. A 13 hektáros területen mesterséges mikroklíma-övezeteket hoztak létre, amelyeket az orosz sztyeppére, tundrára és erdőkre jellemző, mintegy 32 féle őshonos növénnyel ültettek be. Az egyik legnagyobb látványossága egy pillér nélküli, a Moszkva folyó fölé benyúló híd.

Moszkvában a Vörös tér mellett helyezkedik el, a város első parkja, amit az elmúlt 50 évben építettek. A 13 hektáros területen mesterséges mikroklíma-övezeteket hoztak létre, amelyeket az orosz sztyeppére, tundrára és erdőkre jellemző, mintegy 32 féle őshonos növénnyel ültettek be. Az egyik legnagyobb látványossága egy pillér nélküli, a Moszkva folyó fölé benyúló híd. Forrás: Shutterstock

Moszkvának van egy speciális építészeti tanácsa, ami a legfontosabb projekteket kezeli. Nagyságrendileg 9 millió négyzetméternyi ingatlant építenek a városban évente, ami több ezer projektet jelent. Hacsak nem egy szörnyű építményről van szó, általában engedélyezésre kerül az építkezés, természetesen ehhez minden formai követelménynek meg kell felelni és a dokumentációknak is rendben kell lennie, de ez inkább technikai kérdés, mintsem építészeti. Sok esetben ezek a projektek egy utolsó ellenőrzés címszó alatt kerülnek a tanács elé, vannak azonban olyan nagyléptékű fejlesztések, mint amilyen a moszkvai Ritmikus Gimnasztika Központ, vagy a Zaryadye Park, ahol építészként összeülünk, akár külföldiekkel együtt és workshop jelleggel értekezünk a projektekről. Ezeken felül, 2015-től a lakásprojekteknél, pontosan meghatározott standardok és szabályozások alakultak ki, itt megváltoztattuk az alkalmazott technológiákat ez a terület ugyanis elég nagy részt képvisel a moszkvai építőiparban. Innentől kezdve ezeknél a szabályokat kell csak lefektetni, és nincs szükség rá, hogy minden egyes projektet egyesével ellenőrizzünk építészeti szempontból.Jelenleg az építészeti politikánk legfontosabb két eleme ez a két terület, a korábbi szovjet városok, így Moszkva is szenved attól, hogy sok helyen nincs elég közösségi tér, élhető környezet kialakítva a lakosság számára. A Szovjetunió felbomlásáig elterjedt gyakorlat volt, hogy a lakásokat előre gyártott elemekből építsék fel, nem számított, hogy az épületeknek van-e saját arculata, valamilyen egyedi jellemzője. Ennek hatására ma szürke "egyenépületek" alakultak ki a város egyes részein, ami nem teremt kellemes környezetet az ottlakóknak. Ennek a megoldására jöttek létre ezek a fejlesztések, a kormányzat új vízióját mutatják be, amelynek az is célja, hogy kapcsolatot alakítson ki a lakossággal.A legnagyobb kihívás, hogy elérjük, hogy megváltozzon az építőiparban tevékenykedő emberek gondolkodása. A technológia egyáltalán nem jelent kihívást, világszerte léteznek a legújabb módszerek, - ilyen például a BIM (épületinformációs modellezés/menedzsment) - ezekre Oroszországban nagyon nyitottak vagyunk. A munkaerőhiányt sem nevezném súlyos problémának, igaz ugyanakkor, hogy nem mindig van elég ember az építőiparban, vagy nem eléggé képzett a munkaerő, de a külföldi munkavállalókkal ez a helyzet kezelhető. A legnagyobb kihívás egyértelműen az, hogy azok a mérnökök, akik a szovjet örökséget hozzák magukkal, akik a szovjet kultúrában dolgoztak évtizedeken át, beleszokjanak az új technológiai környezetbe és ennek megfelelően gondolkozzanak egy projektről.Mondok egy példát, ami szemlélteti, hogy mi az általános probléma. Amikor 5-6 éve elkezdődött a Zaryadye Park tervezése, a legtöbben azt mondták, hogy nem akarnak amerikaiakkal dolgozni, mert Moszkva, illetve a városközpont, ahová felépült a park egy szimbólum számukra. Nem akarták, hogy mások is részt vegyenek ebben a projektben, amerikaiak főleg nem, emiatt egy nagyon vitatott helyzet alakult ki nemcsak az építészek, a tervezők, a BIM szakértők, hanem az egész lakosság körében. Inkább politikai kérdéssé vált a park kialakítása, mintsem építészetivé. Így nagyon nehéz volt kiválasztani a legjobb projekttervet a park felépítésére, de én akkor is azt vallottam, hogy csak az számít, hogy a legjobb megoldás valósuljon meg. Végül egy amerikai tervezőstúdió kapta meg a lehetőséget, a parkot évente 12 millióan látogatják, így beigazolódott, hogy jó döntés született.Nem gondoltam volna, hogy ennyire nagy népszerűségnek fog örvendeni a BIM Oroszországban, de úgy tűnik, az összes vezető építőipari vállalat nagyon szereti és alkalmazza is. Ami szerintem egy nagyon nagy lépés a jó irányba, hogy Oroszországnak van egy támogatási programja erre, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az állami megrendelésű projekteknél kötelező alkalmazni a BIM-et, amit a projektek benyújtásánál a kormányzat ellenőriz. Sokan nem tudják, de Moszkva az egyik legdigitalizáltabb város, ami nemcsak az építőiparban igaz, hanem más területekre is. Nagyon hamar átvesszük az új technológiákat, amelyek gyorsan el tudnak terjedni azáltal, hogy nagyon sokan elkezdik használni. Az utóbbi időben pont talán a szabályozás miatt, egyre nagyobb lett azoknak a tervezőknek, fejlesztőknek az aránya, akik alkalmazzák a BIM-et, ha nem tennének így, egyáltalán nem lenne helyük a piacon. Tehát többé kevésbé mindenki használja, pontos számot nehéz lenne mondani, de a 100 százalékhoz közel járunk.A Ritmikus Gimnasztika Központnál nagyon lehetett ezt érzékelni, az első ötlettől kezdve egészen a megépülésig nagyon rövid idő telt el, a tetőszerkezet különleges kialakítása miatt is több száz, vagy inkább ezer hibát lehetett kiküszöbölni a BIM-nek köszönhetően. A homlokzati elemeknél 4500 egyedi szerkezeti elemet, kis részt kellett megtervezni, amit számtalanszor át kellett volna újra és újra nézni, vagy akár átalakítani, hogy ne legyen sehol hiba. Ennél a rengeteg újbóli átfutásnál BIM-et használtunk, amivel hónapokat tudtunk spórolni.

Irina Viner-Usmanova Ritmikus Gimnasztika Központ a moszkvai Luzsnyiki komplexumban, CPU PRIDE, Photos © Vitalij Kresztjancsik, forrás: Graphisoft