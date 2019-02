Paks és Salgótarján mutathatja az utat Londonnak és Helsinkinek

az adatok és a mesterséges intelligencia használata a lakosság bevonásával, a közszolgáltatások javítása érdekében;

a mesterséges intelligenciával kapcsolatos ismeretek megosztása és használata;

adatmegosztási lehetőségek megismerése a közszolgáltatásoknál, valamint a 3D városi modellezésnél;

a digitális innováció ösztönzése a lakosság és a vállalatok részvételével.

Tavasszal kerül megrendezésre a Portfolio szervezésében megvalósuló Future City konferencia, ahol a városfejlesztési lehetőségek és a főváros élhetőségének kérdései is a kiemelt témák között lesznek. További részletek hamarosan.

A London és Helsinki között létrejött új megállapodás (City to City Digital Declaration) számos területet lefed, a városok fő célja ezzel, hogy a korábban egyénileg kidolgozott intelligens várostervek, valamint technológiai megoldások mostantól közös munkával, a legjobb gyakorlattal és szakértelemmel jöjjenek létre.Az együttműködés alá tartozik:A közös munkával sokkal innovatívabbak lehetnek az ötletelésben és az okos megoldások kidolgozásának a hatékonysága is növekedhet. Magyarországon, ahogy tavaly beszámoltunk róla, Paks és Salgótarján is közösen dolgozhatja a Smart City és Smart Grid fejlesztéseit. Az erről szóló dokumentumokat a két város vezetője,írták alá, céljuk az ismeretek és tapasztalatok megosztásával a költségek csökkentése és a programok sikerességének felgyorsítása.kifejtette, hogy szeretnék Salgótarjánt önfenntartó várossá fejleszteni, ennek érdekében olyan "lokális energiaképző mikroközpontokat" létrehozni, amelyek nem csak áram előállításra, hanem tárolásra is alkalmasak. Tervük továbbá, hogy elektromos járművek használatára állnak át a tömegközlekedésben. Pakson szintén cél, hogy elektromos járműveket használjanak a tömegközlekedésben, de ez csak egy kis szelete a fejlesztési elképzeléseknek.kiemelte, hogy a Smart Grid kiépítésén, azaz egy olyan okoshálózat megteremtésén is dolgoznak, ami az információs és kommunikációs technológiákat kihasználva növeli a gazdaságosságot és a fenntarthatóságot.