Újabb felújítások jönnek az M1-esen

Az ideiglenes forgalmi rendet a március 15-ei hosszú hétvégét követően, 2019. március 18-21., vagyis hétfő és csütörtök között építik ki. Ezt követően 2019. május 17-ig a kivitelezési munkák a Hegyeshalom felé vezető oldalon a külső és a leállósávon zajlanak. Majd 2019. május 17-20. között ismét átépítik a terelést, hogy a belső sávon folytatódhassanak a munkálatok, a tervek szerint 2019. június 27-ig.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában 2018-ban összesen 14,5 kilométeren újult meg az M1-es autópálya. Ezek a munkálatok idén is folytatódnak, kormányzati támogatással, több mint bruttó 2 milliárd forintból újul megA munkálatok idén is sávelhúzás mellett valósulnak meg, úgy, hogy mindkét irányban 2-2 forgalmi sáv álljon a közlekedők rendelkezésére, vagyis az autópálya áteresztő kapacitása megmaradjon.A külső és a leálló sávon végzett munkák ideje alatt a Hegyeshalom felé vezető oldalon az 58-as kilométerszelvénynél található Turul pihenőhely zárva lesz. Időszakosan, várhatóan 2019. március 21-31. között, a tatabánya-óvárosi, míg 2019. május 7-17. között a tatabánya-újvárosi csomópontot is lezárják.A felújítás alatt úgynevezett 2+1+1 sávos terelést építenek ki az 54-es és a 61-es kilométerszelvények közötti üzemi átjárókban. A Budapest felé vezető oldalon 2 sávon, a leálló és külső sávokon haladhat a forgalom, a Hegyeshalom felé vezető irányban a személygépkocsi forgalmat pedig átterelik a főváros felé vezető pálya belső sávjára, a tehergépjármű forgalom pedig a Hegyeshalom felé vezető pályaoldalon a munkák ütemezésének megfelelően a belső vagy a külső sávon haladhat.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket az úton dolgozók és a többi járművezető biztonsága érdekében, hogy a munkaterületen érvényes ideiglenes sebességhatárokat tartsák be. Tekintettel arra, hogy a munkálatok idején hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, ezért az autósoknak ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk az aktuális forgalmi helyzetről a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék. A szakemberek a munkálatok idejére a közlekedők türelmét és megértését kérik, a felújítási munkákat az ő érdekükben végzik.