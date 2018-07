Újabb szálloda épülhet Budapest belvárosában

A Hyatt Regency Budapest a belvárosban, az egykori Főposta épületében kaphat helyet. Az üzemeltető a szabadidős turizmus mellett az üzleti turizmusra is számít, így az épületben helyet kap egy közel 400 négyzetméteres terem és több, mint 600 négyzetméternyi tárgyaló.A szállodát működtető cég ezzel tovább erősíti Magyarországon való jelenlétét, ugyanis a Ferenciek terén álló Párisi Udvarból átalakított szálloda - a Mellow Mood Hotels üzemeltetésével - a The Unbound collection by Hyatt franchise lánc második európai tagjaként fog működni.