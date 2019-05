Zugló megtelt - Hogyan tovább a népszerű kerületben?

Paskal Rose 1141 Budapest, Szugló utca 125/G 152 db lakás

Zuglónak mindig volt egy vonzereje a zöldövezeti jellege miatt, ami egyébként a 90-es évek közepétől 2010-ig jelentősen csökkent azokkal a beruházásokkal, amelyek beépültek egy elég sűrű lakásszámmal. Abban az időszakban sajnos sok zöldfelület került magánkézbe, ennek most látjuk a következményét. Gondolok például a Mogyoródi úti sporttelepünk szomszédságában lévő területre, ahol a zuglói képviselőtestület azt szerette volna, hogy egy "Aquaworld" típusú komplexum kerüljön, ehelyett most több mint 500 lakás készül. 2010 után két éven keresztül változtatási tilalom volt. Ennek az oka, hogy Zuglóban olyan fejlesztések történtek korábban, amik idegenek a városszövettől, családi házak közé tornyokat építettek. A tilalom két éve alatt pedig létrejött egy olyan új szabályozási terv, amely mindezt visszafojtotta. 2012 októberében életbe lépett ez az új szabályozás, ami nem feltétlenül vállalkozóbarát, hanem lakosbarát rendelkezés volt.Többnyire kisebb projektek, 10-20 lakásos társasházak voltak, illetve a Futureal már korábban említett beruházása, valamint a Paskál Rose fejlesztés van folyamatban. Utóbbi cirka 700, míg a Cordia közel mintegy 500 lakást foglal magába, ez a több mint 1200 lakás egy helyre koncentrálódik. Ennek vannak pozitív és negatív következményei egyaránt. Körülbelül 116 ezer ember lakik Zuglóban állandóan, de volt már 120 ezer felett is a lakosság. Van lehetőség lakásbővítésre, meglévő telkek felhasználásával, bontásokkal. Bármennyire is korlátoztuk a szabályozással a lehetőségeket, megvan a vonzerő még úgy így is. Bontásokkal és a helyükön az új szabályozásnak megfelelően is megéri építkezni a jelenlegi pénzügyi helyzetben, amikor 100 ezer forint felett van az üres telek négyzetméterára.Zugló alapvetően megtelt, több mint 10 ezer telek van itt, ezen nem nagyon tudunk változtatni. Ez egy zárt kerület, nincs bővítési lehetőségünk, be vagyunk zárva. Magasra nem akarunk menni, oldalirányba nem tudunk terjeszkedni, tehát az egyik lehetőség az, hogy a maradék zöld épülne be - ha meg tudjuk védeni, akkor nem fog - illetve a barnamezős beruházást erősíteni. Az első verzió nem opció, fővárosi szabályozás amúgy sem engedi már csökkenteni a zöld felületeket. A másik út, hogy a bontások révén felszabadulnak területek, vannak értékesebb és kevésbé értékesek, de nagyon üres telket már nem találnak a befektetők. Utána hova? Ha nem is vége, de jelentősen le fog lassulni ez a mai típusú lakásépítési tendencia.Lélekszámban össze lehet hasonlítani Zuglót a XIII. kerülettel, de gazdasági potenciálban sajnos nem, ugyanis mások a lehetőségei. Zugló egy lakó-, és alvókerület melyben a munkahelyi övezet elég korlátozott formában van jelen. Sok cég működik Zuglóban, de a kerület nem rendelkezik olyan nagy és látványos irodaházakkal, mint a XIII. kerület. Testületi döntés van arról, hogy bérlakásokat kell építeni, van hozzá telek is amire nagyságrendileg 100-300 lakás férne el, de ebben a ciklusban várhatóan már nem vág bele az önkormányzat. Ugyanakkor folyamatban van egy szociális bérlakás-fejlesztés, ami mintegy másfél milliárd forintos EU-s támogatásból épül. Egy nemzetközi konzorcium pályázott és nyerte el, amiben szlovének, a Műegyetem, a Paulinyi-Reith & Partners iroda, és az önkormányzat vesz részt.Teljes mértékben. Egy egyfajta energetikailag, ökológiailag nagyon kitalált ház lesz. Nem nagy, kb. 20-25 lakás, de ha jól sikerül, akkor ennek tapasztalatait kiterjeszthetjük a kerületre, és reményeink szerint ez máshol is fog tudni működni.Ez sajnos érzékeny terület. Ez ügyben bírósági perek is zajlottak. Az előzmény, hogy az önkormányzat telkeket adott el egy arra hivatott cégnek, hogy a terület 50 százalékában lakó és a másik felében intézményi beépítést produkálhasson. Ez egy polgárjogi szerződés volt, ami a szabályozásban nem jelent meg. A teljes beruházás lakássá módosult az idők folyamán. Zugló érintettsége okán az engedélyeket másik kerület bírálta el. Eddig felépült két ház, most épül még kettő, illetve van még két üres telke a beruházónak, ahol tervezi ugyanúgy folytatni a tevékenységét, miközben az első két háznak használatbavételi engedélye nincs. Laknak benne. Azt, hogy egy szolgáltató cég, hogyan tud számlázni egy használatba vételi engedéllyel nem rendelkező épületre fogyasztást, azt nem tudom. A gond az, hogy azért nincs használatbavételi engedélye a házaknak, vagyis mintegy 280 lakásnak, mert az engedélyben előírt parkoló szám nem teljesül. Korábban, a tervekben ezt parkológépekkel teljesítette, de ezeket időközben máshová vitték.Ameddig nincsenek meg a feltételek, addig senki nem tudja megadni. Az önkormányzat jóhiszeműen járt el az adásvételkor, azonban nem arra készült, hogy ez megkerülhető történet lesz. Most úgy próbálunk rajtuk segíteni, illetve a cég másik építkezésénél, hogy az új szabályozási tervben létrehoztunk egy feltételrendszert, ami ha teljesül, akkor meg tudják kapni a használatbavételi engedélyt. Immáron tőlünk, mert az érintettség elfogyott. Mi próbálunk segíteni, pedig nem lenne dolgunk.Hetedik éve vagyok itt, ez azóta téma nálam. Folyamatosan jöttek a lakók, hogy hogyan tudna rajtuk segíteni az önkormányzat. Most van az az állapot, amikor az új szabályozási tervvel erre lehetőségünk van, hozzáteszem, nem a legszerencsésebb módon, de most nincs sok variáció. A családoknak élniük kell, ami miatt az önkormányzat kénytelen olyat is bevállalni, ami nem feltétlenül jó üzenet, de a lakók helyzetét megoldhatja. Ez az, ami az egyetlen motivációs tényező a részünkről.A korábbi tulajdonos értékesítette a projektet és az új befektető egy teljesen más koncepcióval lépett fel. Most dolgozzák ki a telepítési tanulmánytervet, a mintegy 80 ezer négyzetméteres telekre. Azt az önkormányzat véleményezi, dönthet róla. A tervek alapján nem egy hatalmas bevásárlóközpontot akarnak létrehozni, hanem a MOM Parkhoz hasonló, egy vegyes funkciójú ingatlant, ahol lehet iroda, bevásárlóközpont, és kis arányban lakás is. Emellett a piac is adott, amit várhatóan átépítenek. Amint elkezdődik az építkezés egy 5-6 éves fejlesztésnek nézünk elébe. Hozzátenném, hogy ami a környékről nagyon hiányzik, az a metró, óránként ugyanis több mint 60 busz megy el itt. E nélkül nehéz lesz a jövője a központnak.

A metróra való esélyt nem tőlem kell megkérdezni, a villamos megoldás lenne, de nem bírna akkora kapacitással, mint a metró. A korábbi tervek alapján csak a Keletiig ment volna a villamos, amivel nem lettünk volna kint a vízből. Legalább a Blaháig kellene mennie ahhoz, hogy hatékony és életszerű legyen, illetve szó volt arról is, hogy átvisszük az Erzsébet hídon. Véleményem szerint a metró lenne a legjobb megoldás itt a XXI. században.A városliget önálló szabályozással bír, de az együttműködésünk jó a Liget Zrt.-vel, függetlenül attól, hogy van-e ráhatásunk, illetve hogy mennyire ért egyet a kerület a fejlesztési politikával. Párbeszéd van, a településképi rendelet alapján egyeztettünk, főleg a külcsínről és nem a múzeumokról, nem a játszóterekről beszélgettünk, hanem a megjelenési formáról.Ahogy a Váci út tengelyén egy hosszú távú stratégia részeként kialakult egy irodapiaci és kereskedelmi ingatlanokból álló linea, úgy a Hungária körút is alkalmas lehet ugyanerre a feladatra. A körút felfűzi a fejlesztési területeket. A kerület határain belül, a Kacsóh Pongrác útnál ott az M3 Business Center, pár évvel ezelőtt készült el a Hungária körút és az Erzsébet királyné útja találkozásánál a Groupama Biztosító székháza, az OTP Ingatlan befejezte a Hungária Center irodaházat a Tábornok utcánál. Az átellenes sarkon van az Aréna Corner irodaház, a WING már készíti a tanulmányterveket a Siemens székház és környékének beépítéséről, ezzel szemközt pár éve nyitotta meg hatalmas BMW-szalonját a Wallis Motor Pest, illetve a Budapest Környéki Törvényszék mögötti telken, a Thököly út és Hungária körút sarok melletti részen, korábban a Skanska tulajdonában álló telken várhatóan szállodafejlesztés indul a közeljövőben. A környéken a Danubius Aréna Hotel jól prosperál, azonban a kerület nem bővelkedik jó minőségű szállodákban, az érkező turisták, illetve a sportolók számára sincs elég hely a kerületben. A Kontrax telke még üres, magántulajdonban van, de komoly fejlesztési tervvel egyelőre még nem találkoztam ezzel kapcsolatban.A Stadionok környékén az Egressy út és a vasút közti területek nagy potenciállal bírhatnak. A Récsei Centerrel sincs semmi baj, jól beleilleszkedik a környékbe. Építészként el tudok képzelni egy olyan mixet, hogy például lenne egy korcsolyacsarnok, benne különböző szolgáltatásokkal. Egy probléma viszont van, ami a sportcsarnokok kapcsán merül fel. Az Egressy út egy olyan akusztikus csatorna, ami miatt a Stadionban lévő koncertet, több utcával arrébb is lehet hallani, ez a lakók számára kevésbé kedvező szituáció. Illetve, egy ilyen komplexum esetében kezelni kell a közlekedést és a szálláslehetőséget. Áttérve a Kerepesi útra, és a Puskás Ferenc Stadion metrómegálló fölé tervezett irodaházra, elmondhatom, hogy a megfelelő technikai megoldások mellett a testület lehetőséget biztosít arra, hogy egy felülépítés megvalósulhasson. A metrómegálló feletti részen a szabályozási kereteknek akár egy 200 méter hosszú épületegyüttes is megfelelne, ami cirka 30 méter magas lehetne, ez várhatóan kilenc szintet jelent. Természetesen ez csak lehetőség, a megvalósítás ezen túl a fejlesztőn múlik, az viszont biztos, hogy épület nem terhelhet a metróra, és mivel lehetőség van a 100%-os beépítésre, a zöld felületeket például az épület tetejére és homlokzatára kell vinni, illetve a metróból kiáramló tömeg közlekedését is biztosítani kell. Az első szintre kereskedelmi egységek, ezek fölé parkolószint szükséges, ezután jöhetnek az iroda és szállás szintek.

A képeken a szabályozási terv módosításához készült koncepció terv (vagyis nem végleges építészeti terv!) látható a metró feletti területre. Forrás: Képtér Építésziroda Kft.