Robbanásszerű fejlődés vár a hazai építőiparra, de hogyan?

A hazai építőipar anyagfelhasználásának digitalizációja elindult, ugyan még gyerekcipőben jár, de a legnagyobb kivitelezők már megkezdték pilot projektjeiket és a beszállítók is elkezdték a standardhoz nélkülözhetetlen intelligens szállítóleveleket kiállítani. A digitális változások legizgalmasabb kérdéseiről, a szereplők nyitottságáról és kételyeiről is beszélgettünk, Dálnoki Ádámmal, a BauApp vezetőjével.

Íme néhány gondolat, amit Dálnoki Ádámmal a podcastban részletesebben is átbeszélünk:

Szinte nulláról kezdett el lassan digitalizálódni az építőipar. Hol tartunk most?

Az építőipar, valamint a kivitelezés nem digitalizált, annak ellenére, hogy a mérnökök, közgazdászok ebben az iparágban is fejlett digitális technológiákkal dolgoznak, de amikor elindul a kivitelezés, ezeket az adatfolyamatokat megfojtják egy papírban.

Ennek mi az oka?

Népszerű és megnyugtató a kétkezi munkást okolni mindenért, de szerintem nem ő az oka, sőt azt sem hiszem, hogy az építőiparban tudásbeli különbség lenne más iparágakhoz képest. A fő ok, hogy egy nagyon dinamikusan változó partnerségi rendszer jellemzi az építőipart. Az autóiparban 50 éves beszállítói kapcsolatok épültek ki, amint készen van egy alkatrész, a vevő már tudja, hogy úton van hozzá a kért áru, de más folyamatok is digitalizáltak. Az építőiparban viszont van 1000 gyártó, 15 ezer fuvarozó, 500 nagy kivitelező, 5000 alvállalkozó, illetve szakági kivitelező, és ők fél évente változó konstellációban dolgoznak együtt. Másfelől egy építkezés helyszíni adottsága miatt is nehezebb itt megfelelő informatikai környezetet kiépíteni. Felismertük, hogy egyesével nem fogják a nagy építőipari cégek és alvállalkozók összekötni az informatikai rendszerüket, ezért csak az működik, ha az építőanyagok gazdálkodására létrehozunk egy standardot, egy közös informatikai központot, amiben mások is fejleszthetnek, és bárki becsatlakozhat.

Milyen visszajelzések érkeztek erre a kezdeményezésre? Kik csatlakoztak a közös standardhoz?

A kapacitások miatt a nagy szereplőkkel érdemes kezdeni, az első lépés pedig az anyagmozgás digitalizásában az intelligens szállítólevél kialakítása. Ez még mindig papír alapú, de QR-kóddal van ellátva, így a rendszerben lévő megrendelők közül bárki bevételezheti a szállított anyagokat a mobileszközével, és raktárra veheti. Így kialakulhat egy digitális raktárkészlet a projekt helyszínén. Ennek ugye az az alapfeltétele, hogy a beszállítók regisztráljanak a BauApp rendszerébe és a termékeiket alapadatokkal - mint név, cikkszám, mennyiségi egység - ellátva előzetesen feltöltsék a központi adatbázisba. Itt többször előjött a kérdés: árat nem kell és nincs is lehetőség megadni a rendszerben. Március 1-jétől indulnak a pilot projektek a kivitelezőknél, amihez elsők között csatlakozott a WHB, a Market, a KÉSZ, a Biggeorge Property, a Metrodom és a Futureal. Több mint 10 nagy projekten, például a Nyugati pályaudvar felújításán, a Mol-székház, a BudaPart, a Duna Pearl lakóházak vagy a Magyar Zene Háza építésénél, már így fognak anyagot fogadni a kivitelezők. Az eredményeket nyíltan publikálni fogjuk, folyamatosan fejlesztjük, további cél például, hogy mindenki a saját rendszerével tudjon csatlakozni a központi standardhoz.

Milyen előnyök várhatók még?

Különböző szereplőknél más és más lehet ennek az előnye. Az építőiparban a kivitelezők a vevők, náluk az anyaggazdálkodás százalékokban mérhető hatékonyságjavítást fog jelenteni, spórolni tudnak majd az anyagokkal, ami a költségeik 60 százalékát teszik ki. Az anyagkereskedőknek is előnnyel jár, hiszen sokszor nem is tudnak róla, hogy a gyártó már kiszállította az árut, így viszont egyből értesülhetnek az átvételről. Sőt, a hibák is követhetők, a minőségi probléma is rögtön kiderül. Magyarországon jelenleg túl magasak a kivitelezési árak, és láttunk már példát olyan ipari beruházásra, ami azért nem valósult meg, mert túl drága lett volna megépíteni.

Az emberi tényező vagy az anyagköltség miatt?

Ha rosszul gazdálkodnak az anyaggal, akkor veszteségük lesz, sőt az időtényező sem másodlagos. Ma egy építésvezetőnek azt megtudni, hogy egy bizonyos anyagból mennyi áll rendelkezésére, és az pontosan hol található az építkezésen, a munkaidejének jelentős részét elveheti. Járkál az építkezésen, és keresi az anyagokat, de ha ezt a mobilján két kattintással meg tudja keresni, akkor lehet, hogy magasabb bérért is érdemes őt alkalmazni, mert hatékonyabb lesz.

A kivitelezők megértették, hogy most jött el a digitális kommunikáció pillanata?

A digitális tereplogisztika standardban a pandémia segített, de ehhez nagy összefogás kellett a generálkivitelezők felől. Megtörtént az áttörés, 2020 egy unikális év volt ebből a szempontból.

A tárgyalás során, melyek a legjellemzőbb kételyek, amik megfogalmazódnak?

Többféle embert kell meggyőzni, a kivitelezőket, a gyártókat, a kereskedőket, a fuvarozókat. A gyártók oldaláról sokszor kapjuk meg azt, hogy amíg a versenytárs nem lépi meg, addig ő sem. A gyártóknál is meg kellett találni az előnyöket. Két egymással versenyző építőanyag esetén ma még lehet, hogy sokan az olcsóbbat választják, de holnap már, ha az egyik ad az anyaghoz adatot is, például egy intelligens szállítólevelet, akkor az a terméket akár drágábban is értékesíthető. Az újságírásnál is, ha van két hasonló cikk, de az egyiket papíron, a másikat e-mailben küldik el, akkor az újság a digitálisan küldött írást fogja választani. Előbb-utóbb az a szereplő, aki nem ad adatot a termékéhez, úgy fog járni, mint az írógépes újságíró.

Van, ahol érdekellentétet okozhat az, hogy ennyire lekövethetővé válik a folyamat?

Ezt a folyamatot nem lehet megállítani. Dönthet úgy egy cég, hogy egy darabig ezt lassítja, de ha a versenytársa meglépi, akkor őt fogják választani. Aki sokáig visszatartja a digitalizációt, az előbb-utóbb a rossz oldalon lesz és versenyképtelenné válik. Nem azzal van gond, hogy meg akarják-e lépni, hanem az a kérdés, hogy hisznek-e benne és eljöttnek tekintik-e az időt. Ha a pilot program után azt látják, hogy megvalósítható az, amiről egy éve beszélnek, ráadásul spórolnak is vele, akkor a nagy tömegek is be akarnak majd szállni. El kell érni egy kritikus tömeget, bemutatni a sikert, valamint azt, hogy ez tényleg működik.

Mire számítasz? Ezáltal alacsonyabb áron fognak munkát vállalni a kivitelezők, vagy magasabb profitrátával dolgozhatnak?

Makroszinten az iparág elérte a növekedési korlátját, a hatékonytalanság miatt csak úgy nőhet tovább, ha elszállnak az árak a piacon. Alvállalkozói szinten már megfizethetetlen árakat láthattunk. A magyar munkaerőpiac nem fog jelentősen nőni, így ezzel a mennyiséggel kell hatékonyabban dolgozni. Ha a hatékonyságot növeljük, a munkaerő is megfizethető lesz, és jobb minőség teremthető. Röviden összefoglalva, jobb minőséget kapunk megfizethető áron.

