Még hetekig rendkívüli nyomás alatt lehetnek a kórházak

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek ide kattintva.

Folyamatosan érkeznek a segélykiáltások az állami intézményekből, számításaink szerint a kórházi ellátórendszer már túlcsordult. Ha ezekben a napokban meg is indul a harmadik járványhullám tetőzése, még jó pár hétnek el kell telnie ahhoz, hogy a kedvező fordulat éreztesse hatását a kórházakban. Az egészségügyben dolgozók (szakápolók, orvosok), az őket támogató személyzet, valamint az elmúlt hetekben csatlakozott többszáz önkéntes emberfeletti munkát végez.

A kórházi állapotokról, a várható járványügyi kilátásokról beszélgetett Orosz Márton, a Portfolio tartalomfejlesztési igazgatója Csiki Gergellyel, a portál lapigazgatójával a Portfolio Makro legújabb podcast adásában.

Elhangzott az is, hogy a járvány csillapítása és így a kórházakra nehezedő nyomás érdekében mi magunk, egyéni szinten is tehetünk, például azzal, hogy a most következő hosszú hétvégén minimalizáljuk a kontaktusok számát és minden esetben betartjuk a járványvédelmi szabályokat. Csak így kerülhetünk közelebb a várható újraindításhoz is.

Címlapkép forrása: Getty Images