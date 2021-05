Vér áztatja a kriptopiacot – Ennyi volt a bitcoin menetelése?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Múlt héten a kínai bejelentést követően óriási zuhanást láttuk a kriptovaluták piacán, egy nap alatt esett a legnépszerűbb eszközök árfolyama 20-40 százalékot, viszont a napokban újra megérkeztek a vevők a piacra, de a korábbi csúcsoktól továbbra is távol vagyunk. De mégis hogyan kell értelmezni Kína újabb lépését a kriptovalutákkal szemben, és mit kell tudni azokról a környezetvédelmi kockázatokról, amikre Elon Musk is felhívta a figyelmet a bitcoin kapcsán? Ennyi lett volna a kriptovaluták 2021-es bikapiaca, vagy még folytatódhat a rali? Mit csináljon, aki rosszkor szállt be? Ezekről beszélgetett Kövesy Károly, a Portfolio részvény rovatának elemzője és Mogyorósi Attila, a Coincash.eu társalapítója és ügyvezető igazgatója a legutóbbi podcast adásunkban.