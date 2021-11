Megindult a forint, mi lesz a törlesztőrészletekkel?

A magas infláció miatt a jegybank kamatemelésre kényszerült, ennek egy része már megjelent a piaci hitelkamatokban, a változó kamatozású hitellel rendelkező adósok egyre nagyobb hányada találkozik kétszámjegyű törlesztőrészlet-emelkedéssel. Eközben az MNB eddigi lépései hatástalannak bizonyultak, a forint történelmi mélypontjára gyengült, ami további kamatemeléseket hozhat. Milyen tényezők okozzák a hitelek drágulását, hogyan hat ez a hitelesekre és a hitelfelvétel előtt állókra? Mit hozhat a közeljövő? Erről beszélgetett a Portfolio podcast adásában két elemzőnk, Madár István és Palkó István.

A kamatok emelkednek, a forint mégis gyengül. Ennek nem így kellene történnie, de a forint több külső és belső hatás miatt (többi régiós fizetőeszközzel együtt) ellenszélbe került - mondja Madár István, aki a főbb okokról is beszél. A történelmi mélypontra gyengülő forint növeli a további kamatemelések esélyét, akár már most csütörtökön léphet az MNB.

A devizahitelek kivezetése óta a közvetlen árfolyamkockázat helyét a több áttéten keresztül érvényesülő kamatkockázat vette át, és ezzel a fentiek alapján épp most szembesülhetnek az emberek - mondta Palkó István. Elsősorban a lakáshitelesek vannak kitéve a kamatkörnyezet egyre erőteljesebb emelkedésének, közülük is különösen azok, akik legfeljebb 12 havi kamatperiódusú hitellel rendelkeznek. A meglévő és az új hitelekre egyaránt hatással van a jegybanki kamatemelés: előbbiek esetében a bankok fokozatosan érvényesítik a bankközi kamatok emelkedését a kamatban és a törlesztőrészletben, utóbbi esetében pedig eleve drágább hiteleket kínálnak: 5 és 10 éves kamatperiódus mellett sem nagyon lehet már 4% alatti hiteldíjjal lakáshitelt találni a banki ajánlatokban. Hogy ez mekkora törlesztőrészlet-emelkedést jelent, arról is szó esik podcastunkban.

