Világmegváltó tervekkel alakult új német kormány - Egy ideig mégis más fújhatja a passzátszelet

Portfolio 2021. december 15. 15:00

Új kormány alakult Németországban, amellyel lezárult Angela Merkel 16 éven át tartó kancellári ciklusa. A múlt héten beiktatott koalíciós kabinet sok téren kavarhatja fel az állóvizet Európában, amely hatással lehet az európai integrációs folyamatok és a magyar-német kapcsolatok alakulására is. A berlini vezetés a globális felmelegedés elleni küzdelemnek is új lendületet adhat, ambiciózus klímavédelmi céljaival. Bár a lécet magasra helyezték, a koalíció sokszínűsége és külső kihívások is nehezíthetik a Scholz-kormány munkáját. Emellett úgy látszik, Emmanuel Macron sem kívánja kihagyni a Merkel távozásából eredő lehetőséget, hogy hosszú évek után újra Franciaország fújja a passzátszelet az európai kontinensen. Többek közt ezekről beszélget a Portfolio podcastjában Orosz Márton és Palkovics Máté, a Portfolio elemzője.