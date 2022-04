Ebből még Putyinnak is összejöhet Hága – nem lenne példátlan, mutatjuk, miért

Már meghallgatható a Checklist, a Portfolio munkanapokon jelentkező napi podcastjének bónusz epizódja. Ebben az adásban Varga Réka nemzetközi jogász egyetemi docenssel, a Nemzetközi Vöröskereszt korábbi munkatársával készített interjúnkat mutatjuk be. A beszélgetésben - részben, de nem kizárólag az orosz-ukrán háború kontextusában -, körbejártuk azt a nemzetközi jogi környezetet, mely meghatározza a háborúzás nemzetközileg elfogadott szabályait. Az interjúban szóba került, hogy milyen célpontokat lehet egy háborúban legálisan megtámadni, és hogy miképpen válhat egy lakóépület vagy akár egy kórház is legitim katonai támadás célpontjává. Beszéltünk arról, hogy pontosan mi az a háborús bűn, hogyan lehet valakit felelősségre vonni érte, és hogy a közelmúlt mely történelmi példái alapján nem lehet kizárni, hogy egyszer Vladimir Putyin is Hágában találja magát. A beszélgetésből, melyet március 25-én rögzítettünk, már bemutattunk rövidebb részleteket a Portfolio Checklist adásaiban, most viszont már elérhető a teljes interjú, rengeteg még be nem mutatott résszel.