Bod Péter Ákos: Ez nyilvánvaló, hogy nem folytatható, kétharmad ide vagy oda

Már meghallgatható a Portfolio Checklist mai adása, melyben Bod Péter Ákos volt a vendégünk, akivel a magyar gazdaság belső és külső körülményeinek változásáról beszéltünk mai véleménycikke alapján, mely lapunk On The Other Hand rovatában jelent meg . A volt jegybankár arról is elmondja véleményét, hogy miért nem mehet mostantól úgy a gazdaság-, társadalom- és külpolitika, mint eddig. A műsor második részében az agro-food szektor kihívásairól lesz szó, fókuszban az új uniós ciklussal és az Agrárium 2022 konferenciával.