Mindenki rájött: "A kartell jobb, mint a piaci verseny"

Portfolio 2022. április 12. 14:00

Megjelent az Első Yard című podcast új epizódja, melyben Földvári Gábor vállalkozó karrierútját dolgozták fel. Az adásban Földvári beszélt arról, hogyan fogalmazódott meg benne már gyerekként, hogy felnőttkorában majd a Rózsadombon akar élni római szobrokkal körülvéve, hogy milyen szerepet játszott és játszik az életében a gyűjtőszenvedélye, és hogy miért tették ki a KISZ-ből. Az adásban elmondta, hogy miképpen került a rendszerváltás előtt a hardver-kereskedelembe, és hogy miért úszott részvényben és kötvényben Magyarország a rendszerváltás után (s persze arról is volt szó, hogy ezen hogyan lehetett jól keresni). Ezen kívül szóba került még a Bizományi és az Újpesti bőrgyár, a magyar Amazonként induló Bookline sztorija, valamint a NABI és a Rába történetének egy fejezete is. Földvári Gábor ezen kívül azt is elárulta az Első Yardban, hogy mennyire érzi komfortosnak azt, hogy a neve évek óta ott szerepel a leggazdagabb magyarokat bemutató 100-as listán, és hogy milyen üzletből alapozta meg a vagyonát a rendszerváltás előtti években.