Mégis hogy lesz ebből Ausztria 2030-ra?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist , lapunk munkanapokon jelentkező podcastjének keddi adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy valami nagyon furcsa dolog történik a magyar büdzsében. Amellett ugyanis, hogy a forint még soha nem volt olyan értéktelen az euróval szemben, mint ma, a büdzsé bevételi oldala – nyilván ettől nem függetlenül – olyan mértékben erősödött meg, hogy akár a helyreállítási alap pénzei nélkül is összejöhet az idei és a jövő évi hiánycél. A témával kapcsolatban Csiki Gergely , a Portfolio lapigazgatója volt a Checklist vendége, akit arról is megkérdeztünk, hogy egy olyan szcenárió, melyben nem állapodunk meg Brüsszellel az EU-s pénzekről, milyen hatással lehet azokra a tervekre, melyek szerint 2030-ra utolérnénk Ausztriát. Adásunk második részében azzal foglalkoztunk, hogy a forint idei dinamikája már az exportra termelő vállalatokat is kihívás elé állítja , erről Hornyák Józseffel , lapunk Makro rovatának elemzőjével beszéltünk.