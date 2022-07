Van még egy aduásza az USA-nak a magyar adóvitában

Már meghallgatható a Portfolio Checklist , lapunk munkanapokon jelentkező podcastjének keddi adása. A mai műsor első részében azt jártuk körbe, milyen hatással lesz a magyar magánszemélyekre és cégekre, hogy az Egyesült Államok július 8-án felmondta a Magyarországgal 1979-ben kötött, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződést . Az adásban az is szóba került, hogy az USA bármikor hatályba léptethet egy másik, Magyarország által már jóváhagyott megállapodást, ami ráadásul Amerika számára a '79-es megállapodásnál jóval kedvezőbb helyzetet eredményezne. A témával kapcsolatban Fajcsák Gábor , az RSM Hungary adóüzletág-vezető partnere volt a Checklist vendége. A műsor második részében azzal foglalkoztunk, hogy a panellakások kereslete extrém mértékben emelkedik , ami az árakat is húzza magával. Budapesten volt már olyan tranzakció, ahol a négyzetméterár az 1 millió forintot is meghaladta. A témával kapcsolatban Rácz Gábor , a Portfolio Ingatlan divíziójának elemzője volt a vendégünk.