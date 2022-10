Már meghallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A mai műsor első részében arról volt szó, hogy Oroszország ukrajnai háborúját aránytalanul sok, etnikai kisebbséghez tartozó orosz katona vívhatja, akik a jelenlegi mozgósításban is társadalmi részarányukhoz képest jócskán felülreprezentáltak lehetnek . A témával kapcsolatban Kiss Csaba , a Portfolio Globál rovatának elemzője volt a Checklist vendége, akivel arról is beszéltünk, hogy miért nem valószínű, hogy az országban kipattant nemzetiségi tiltakozások megrengetnék a rezsimet. Adásunk második részében arról az elemzésről kérdeztük Palkó Istvánt , a Portfolio vezető pénzügyi elemzőjét, mely szerint az ötéves átárazódású lakáshitelek kamata a bankok jelentős részénél megközelítette vagy át is törte a 10%-os szintet. Vannak azonban olcsóbb hitelek, és bár ezek esetében hosszabb időre kell elköteleződni a viszonylag magas kamatszint mellett, nem feltétlenül kell végig benne is maradni egy ilyen kölcsönben.