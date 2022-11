Fogadjuk el: nem tud mindenki az V. kerületben, felújított lakásban élni

Az elmúlt hét bő esztendő felfokozott kereslete és támogatási rendszere után a lakáspiac megállni látszik, noha egyelőre még a drágább ingatlanokra is van kereslet. A hitelezés csökkenésének, valamint az energiaárak emelkedésének a hatása a lakosság körében az elkövetkező hónapokban bontakozhat ki igazán, de ingatlanfejlesztési területen már most érzékelhető a lassulás – egyebek mellett erről beszélt Ditróy Gergely , a Portfolio Ingatlan divíziójának vezető elemzője a Portfolio heti podcastjében. Az adásban arról is szó volt, várható-e egy 2008-hoz hasonló helyzet a lakáspiacon, illetve milyen kilátások várhatók az újépítésű ingatlanok piacán.