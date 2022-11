Épül az MBH Bank, a pénzügyi vezető árulta el a részleteket

A hatékonyságjavítási projekt egyharmadánál és a Takarék Csoport integrálásának a középénél jár a Magyar Bankholding fúziós projektje Martzy Antal, a bankcsoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese szerint, akivel a Portfolio Heti podcastjében beszélgettünk. Mint elmondta, az ügyfelek 2023 májusától fokozatosan fognak találkozni az egységes bank új termékeivel és digitális innovációival. A jelzáloghitelezésben drasztikus visszaesést tapasztalnak, és az energiaintenzív cégeknél a fizetőképességi problémák is jelentkeznek már, de a magas kamatkörnyezet ezzel együtt is jó alkalom a bankok számára tartalékaik megerősítésére.

Ahogy kedden beszámoltunk róla, az MKB Bank gyorsjelentése alapján a holding konszolidált szinten, korrigálva idén eddig közel 150 milliárd forintos nyereséget ért el. Ebben nagy szerepe van a kamateredmény 92%-os növekedésének. Likviditási többletüket a bankok jó gazdaként hasznosítják az emelkedő hozamkörnyezetben - mondja Martzy Antal. Nem csak kihasználják a pénzpiac adta helyzeteket: költségtudatosan, az egyesülésből fakadó szinergiákat kihasználva gazdálkodnak például a bankholdingnál, így az inflációnál kisebb, 13%-os költségnövekedést értek el. A magas kamatkörnyezetnek persze van egy másik oldala is: ilyenkor az ügyfelek nem szeretnek hitelt felvenni, emellett az infláció és a változó kamatozású hitelek törlesztőrészletének emelkedése a meglévő ügyfelek fizetőképességére is negatív hatással van. Az állami elvonások, például az extraprofitadó, a kamatstop és a Sberbank végelszámolása miatti OBA-befizetés összesen nagyjából 100 milliárd forintot vontak el idén a Magyar Bankholdingtól. E tételek többsége a jövő évi eredményben is benne lesznek, így két év alatt mintegy 200 milliárd forintot von el az állam. A pénzügyi témák mellett a bankfúzió részleteiről is beszélgettünk Martzy Antallal.

