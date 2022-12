Nyugdíjreformot ígértünk Brüsszelnek, de mi lesz ebből? Mit javasol a nyugdíjguru?

A mai műsor első részében a Brüsszelnek ígért helyreállítási terv azon részével foglalkozunk, amiben nyugdíjreformra is vállalást tesz a kormány, ráadásul nagyon rövid határidővel. A hazai nyugdíjrendszer legégetőbb problémáiról , és az átalakítás lehetséges forgatókönyveiről Farkas András , nyugdíjszakértőt kérdeztük. Az adás második részében a december 8-án hivatalosan is átadott Mol Campusról beszélgetünk. Az átadón, és az első bejáráson részt vett a Portfolio ingatlancsapata is. Ditróy Gergely , a Portfolio Ingatlan divíziójának vezetője beszámolt az eseményről, a beruházás különlegességeiről, és a kivitelezési bravúrokról is.