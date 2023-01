Átlagbérből élők, figyelem! Új befektetés hódít Magyarországon is

Szász Péter 2023. január 17. 13:25

Sokan gondolják azt, hogy startupokba fektetni csak a milliomosok kiváltsága, ez azonban tévedés. Pár tízezer forinttal is be lehet szállni egy-egy jó ötlet finanszírozásába, és bár a kockázat nagy, a lehetséges hozam is figyelemreméltó. Ráadásul ma már a legtöbben az úgynevezett szindikált befektetéseket keresik, amelyben közösen vállalják a kockázatot más befektetőkkel, ráadásul ez arra is lehetőséget teremt, hogy az ember diverzifikáljon és több különböző startupba fektessen, amelyek közül ha egy is sikeres lesz, akkor máris pluszban lehet kiszállni az ügyletből. Minderről Pistyur Verával, az Oktogon Ventures partnerével, a Bridge Budapest ügyvezetőjével, Csillag Péterrel, a Hungarian Business Angels Network (HUNBAN) alapítójával, és Kövesdi Gáborral, a Brancs alapítójával beszélgettünk.