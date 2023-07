Forint? Részvény? Kötvény? Mégis hova tegyem most a pénzem?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy folyik a Magyar Nemzeti Bank kamatcsökkentési ciklusa, ami nemcsak a forintpiacra, de a hazai kötvényekre és részvényekre is hatást gyakorol. De milyen irányú mozgások várhatók, vagy másképpen: mibe érdemes most pénzt fektetni? Ezt a kérdést jártuk körbe Kiss Péterrel , az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatójával, aki nemrég egy elemzést is közölt a témában a Portfolio-n. Az adás második részében Palkó István , a Portfolio vezető pénzügyi elemzője volt a vendégünk, akivel pedig a családtámogatási rendszer változásainak a héten megjelent részletszabályairól beszéltünk.