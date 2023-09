Mundruczó Kornél: a gazdasági gondolkodást lenézik, miközben az nézőt jelent

Forrás Dávid 2023. szeptember 16. 10:00

Már meghallgatható a Portfolio Checklist szombati különkiadása, melyben két nemzetközileg jegyzett filmes szakember, Petrányi Viktória producer és Mundruczó Kornél rendező voltak a vendégeink. Ők ketten a tulajdonosai a magyar filmipar kiemelt jelentőségű cégének, a most 20 éves Proton Cinemanak. A cég azon túl, hogy rengeteg hazánkban forgó külföldi produkciót gyárt, saját filmeket is fejleszt, köztük Mundruczó Kornél filmjeit, például a Netflixen debütált Pieces of a Womant vagy Reisz Gábor hamarosan mozikba kerülő Magyarázat mindenre című alkotását. Petrányit és Mundruczót egyebek mellett kérdeztük a hazai filmszektor több aspektusáról, a magyar filmes ökoszisztéma nemzetközi versenyképességéről, Andy Vajna itthoni filmes örökségéről, valamint saját vállalkozásuk fejlesztéséről is.