Izraeli történész: ami valahogy elég volt 15 évig, múlt szombaton váratlanul összetört

Ami működött 15 évig a palesztin-izraeli viszonyban, az most szombaton hirtelen eltört. Bár hihette Izrael mérsékeltebbnek a Hamászt, azok mindig elmondták, hogy a kiirtására törekszenek. Ezzel együtt, még ha meg is szűnik a Hamász, kérdés, hogy mi jön utána, s bár a terrorszervezet felszámolására lehet, hogy van katonai megoldás, az izraeli-palesztin konfliktus rendezésére nincs – egyebek mellett erről beszélt a Portfolio-nak adott interjújában Itzchak Weismann izraeli történész, az iszlám tanulmányok docense, a Haifai Egyetem Zsidó-Arab Központjának korábbi igazgatója. A szakembert a Hamász történelméről, ideológiájáról és arról is kérdeztük: ha a szervezet az elmúlt években látszólag mérsékeltebb lett, hogy fér a képbe az október 7-i, sokkoló terrortámadás?

Szeretnék egy nagyon alapvető kérdéssel kezdeni: hogy lehet bemutatni Hamászt és mi a jelenlegi szerepe a palesztin társadalomban?

A Hamász a Muszlim Testvériség egyik leágazása, amely a legfontosabb iszlám mozgalom az arab világban és talán világszerte is. A Hamász 2007 óta van hatalmon Gázában, miután szabad választásokon győzedelmeskedett. Ezt megelőzően Izrael kivonult Gázából, a Hamász pedig a Fatahot, a Palesztin Felszabadítási Szervezetet (PFSZ) elűzte a területről. Ennek megfelelően nagyon erős szereplője a palesztin politikának.

Mi az a Muszlim Testvériség, és hová kell visszamennünk térben és időben, hogy megértsük a jelentőségét a muszlim társadalmakban?

Menjünk vissza igazán az alapokhoz. Ez egy 95 éve alapított szervezet, amelynek eredeti küldetése az iszlám újjáélesztése volt a muszlim társadalmakban az európai gyarmatosítással és a szekularizmus terjedésével szemben.

Egyiptomban alapították, és története során jó néhány átalakuláson ment át. A legfontosabb ezek közül talán az '50-es, 60-as években történt Nasszer [egyitpomi elnök] katonai diktatúrája alatt. Ez a rendszer elnyomta a Muszlim Testvériséget, a szervezet néhány csoportja pedig Szajjid Kutb ideológiai vezetése alatt radikalizálódott, militarizálódott és elfogadta a dzsihádot [szent háború, melynek célja az iszlám terjesztése és védelme – a szerk.] fő célkitűzésként.

Szajjid Kutb nagyon-nagyon fontos név a radikális iszlám és az összes ma működő iszlám militáns csoport számára.

A Hamász tehát, mint mondtam, a Muszlim Testvériség egyik leágazása. A szervezet 1987-ben alakult, amikor az első intifáda, az első palesztin népfelkelés megkezdődőtt Gázában és Ciszjordániában [ezek az Izrael által az 1967-es hatnapos háborúban megszállt palesztin területek – a szerk.]. Ők már a működésük kezdetétől a dzsihádban hittek.

Azt fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy bár a Muszlim Testvériség gyakorlatilag minden arab országban elterjedt, ezek tulajdonképpen nem igazi ágak, hanem független szervezetek, amelyek ugyanazt az ideológiát vallják, de az adott ország körülményeihez igazítják azt.

A Hamász körülményi pedig az izraeli megszállás miatt nagyon egyediek, és tulajdonképpen ez tette a őket már a kezdetektől dzsihádistává.

Kifejtené, amit korábban mondott, hogy a Muszlim Testvériség meg akarta reformálni a muszlim társadalmakat? Mit jelent ez pontosan?

Nos, reformot és megújulást. A Muszlim Testvériséget 1928-ban alakították az Oszmán Birodalom vereségét és széthullását követően. Ez a világ legnagyobb muszlim országa volt, a kalifátus székhelyeként szolgált évszázadokon keresztül.

Bár a kalifátus nevet most az Iszlám Állam (ISIS) miatt ismerjük, de eredetileg csupán a történelmi iszlám államformát takarta, semmi köze nem volt a radikalizmushoz és a gyilkoláshoz, mint az ISIS esetében.

Mivel a kalifátust az újonnan megalakuló Törökország eltörölte, sok új szervezet és rengeteg törekvés volt az iszlám újjáélesztésére. A Muszlim Testvériség lett a leghatékonyabb és a legkitartóbb szervezet azok közül, melyek egy új, az iszlám szabályai szerint működő állam létrehozásáért küzdöttek.

Itt azt is fontos elmondani, hogy a Muszlim Testvériség a dawa szerint működik, ami missziót jelent. célja az iszlám hirdetése és leginkább az elhajló muszlimok visszatérítésé a valláshoz. Tehát ez alapvetően egy missziós politikai mozgalom, és összefoglalóan Az összes olyan irányzatot, ami ehhez hasonló célokat követ, politikai iszlámnak vagy iszlamizmusnak nevezzük.

Tehát ezek voltak a kezdetek, de ahogy mondtam, a szervezet döntő átalakuláson ment keresztül a második világháború után, a [gyarmattartóktól való] függetlenedést követően, amikor az új kormányok sokkal keményebben elnyomták őket, mint az európai gyarmatosítók.

a szervezet ekkor radikalizálódott, ekkor alakult át megújulást hirdető reformista mozgalomból forradalmi mozgalommá, amely később olyan szervezeteket szült, mint az Al-Káida.

Említette már Szajjid Kutbot. Ki ő és hogyan került a képbe?

Szajjid Kutb a militáns iszlám mozgalmak prófétája. Egyiptomi nacionalistaként nőtt fel, de visszatért az iszlámhoz, és ő lett a Muszlim Testvériség szóvivője. Később másokhoz hasonlóan letartóztatták, megkínozták és a börtönben elkészítette az iszlám radikalizmus kiáltványát. Ebben dzsahiliként írja le az arab és a muszlim társadalmakat, ami tudatlanságot jelent, az iszlám ellentétét.

Szélsőséges ideológiája a világot ketté osztotta, egy fekete és egy fehér részre. Voltak a muszlimok és a nem muszlimok. De Kutb számára egyébként a magukat muszlimnak tekintő emberek többsége sem volt muszlim. Számára ők hitetlenek voltak, és ez különösen igaz volt a kormányaikra. Kutb inspirálta az Anvar Szádát elleni merénylőket, a Háfez el-Aszad elleni lázadókat Szíriában, továbbá több más zavargást is, mivel az uralkodókat hitehagyottnak nyilvánította.

Az iszlám radikalizmus kezdete tehát nem a Nyugat és a nem muszlimok ellen irányult, hanem azok ellen a vezetők és társadalmak ellen, melyek magukat bár muszlimnak nevezték, de Kutb szerint letértek az útról.

Térjünk vissza a Hamászra. Milyen társadalmi folyamatok vezettek a létrejöttéhez?

A Muszlim Testvériség először az 1940-es években tűnt fel Palesztinában. Az 1948-as háború előtt, amikor Izrael megalakult, több leágazásuk létezett, de amikor Izrael létrejött, ezek szétszóródtak és tulajdonképpen szét is váltak.

Az egyik csoport lett a gázai ág. Ez egyiptomi uralom alá került, elnyomták őket, hiszen Egyiptom nem szerette a Muszlim Testvériséget. A sokkal mérsékeltebb szárny Ciszjordániába került Jordánia uralma alá, és ők a jordán király szövetségesévé váltak.

Névjegy



Itzchak Weismann az iszlám tanulmányok docense, a Haifai Egyetem Zsidó-Arab Központjának korábbi igazgatója. Kutatási területe a modern iszlám mozgalmak és ideológiák, köztük a szalafisták, a Muszlim Testvériség és a szúfik a Közel-Keleten, valamint Dél-Ázsiában. A Modernitás íze: szúfizmus, szalafizmus és arabizmus a késői ottomán birodalomban című könyv, más kötetek és számos tudományos cikk szerzője. A Sahar (Félhold) című sorozat szerkesztője, amely a legfontosabb modern iszlám szövegek héberre fordított változatait tartalmazza.

Az 1967-es háború után [ekkora hódította el Izrael Jordániától és Egyiptomtól Ciszjordániát, valamint a Gázai övezetet - a szerk.] a Muszlim Testvériség különböző csoportjai ismét találkozhattak és érintkezhettek egymással, de alapvetően jótékonysági szervezetként működtek. Békések voltak és erőszakmentesek. Természetesen felismerték a palesztinokat ért katasztrófát, de ők a szegényeken, a gázai és ciszjordániai menekülttáborokban élő embereken segítettek.

A '80-as években viszont megindult a radikalizálódás folyamata, különösen Szajjid Kutb tanításai nyomán, valamint annak köszönhetően, hogy a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) hajlandóságot kezdett mutatni arra, hogy tárgyaljon Izraellel, hogy elismerje Izraelt, és hogy megpróbáljon valamilyen megegyezést elérni a »cionista entitással«.

ezzel párhuzamosan viszont különösen Az alsó-középosztály az ellenállás útját részesítette előnyben, ami a Muszlim Testvériség volt.

De ami egyébként sokkal inkább kirobbantotta az első intifádát és a Hamász létrejöttét, az egy másik szervezet, a Palesztin Iszlamista Dzsihád volt, amely a mai napig működik a második legnagyobb iszlám mozgalomként Gázában és Ciszjordániában.

Az Iszlám Dzsihád radikálisabb, mint a Hamász. A Hamász, bár dzsihádista szervezet, megtartotta a Muszlim Testvériség eredeti gondolkodásmódját. Sokkal inkább számba veszik a körülményeket, óvatosabbak, még tárgyalni is készek, ha gyenge helyzetben vannak.

Ezzel szemben az Iszlám Dzsihád, bár a Hamásznál kisebb, de folyamatosan a mártírságról, az áldozatvállalásról és az Izrael elleni azonnali harcról beszél. És ők voltak az elsők, akik már az 1987-es első intifáda előtt hadműveleteket hajtottak végre Izrael ellen.

Magát az első intifádát egyébként valójában egy autóbaleset indította el. Egy izraeli teherautó véletlenül elgázolt néhány palesztin munkást. Ezzel aztán kitört a felkelés, és néhány órán, néhány napon belül a Hamász már talpon volt.

Hogyan fejlődött a Hamász az első és a 2000-ben kitört második intifáda alatt, hogyan jutottak el odáig, hogy 2007-ben, alig 20 év alatt Gáza uraivá váltak?

A Hamász a palesztin társadalomban a csalódottság és az elnyomás miatt erősödött, főleg azok körében, akik nem értettek egyet a vezetéssel, amely Ciszjordániában a világiasabb, nacionalistább PFSZ volt, és egyébként ma is az.

A Hamász az oslói békefolyamatból táplálkozott, vagy még inkább abból, hogy a palesztinok csalódtak a békefolyamat eredményeiben. 1993-ban, '94-ben és '95-ben, amikor az oslói megállapodásról tárgyaltak a felek, a Hamász öngyilkos merényletek hullámát indította el Izraelben. Ez akadályozta a tárgyalópartnerek munkáját, sok problémát okozott. Egyébként akkor csupán a palesztin lakosság 20 százaléka értett egyet a merényletekkel.

Oslo után viszont, a '90-es évek második felében, miután a megállapodást aláírták, az izraeli telepek építése [a palesztin területeken] folytatódott, sőt a tempó még fokozódott is. A megállapodásnak semmi olyan gazdasági haszna nem lett, amit az egyszerű emberek érzékelhettek volna, így pedig a Hamász egyre erősebbé és erősebbé vált.

Ez vezetett a második intifáda kitöréséhez 2000 szeptemberében, azt követően, hogy Ariel Saron [egykori izraeli miniszterelnök] felment a Templom-hegyre [itt fekszik a Sziklamecset Jeruzsálemben, a területre zsidók csak nagyon korlátozottan léphetnek be – a szerk.]. A felkelést sok szempontból a Hamász vezette, ezzel is erősödött.

Rengeteg vérontás, több ezer áldozat és óriási pusztítás után Ciszjordániában is, de különösen a Gázai övezetben anarchia alakult ki. 2005-ben Izrael kivonult Gázából, majd pedig [palesztin] választásokat tartottak, amiken a Hamász győzött.

Ők készek lettek volna legalább külsőségeiben fenntartani a demokratikus rendszert, de sem a PFSZ, sem Izrael, sem pedig a nyugati világ nem állt készen elfogadni az választás eredményeit. Ezért összecsapások kezdődtek a Hamász és a PFSZ között, a Hamász pedig kiűzte a PFSZ-t Gázából.

Így alakult ki az a helyzet, hogy a Hamász van hatalmon Gázában, a PFSZ pedig Ciszjordániában. De míg Gázában nincs PFSZ, addig Ciszjordániában erős a Hamász jelenléte és a sokan szimpatizálnak is a szervezettel.

Ez azért van, mert elégedetlenek a palesztinok a PFSZ-szel?

Verseny van a PFSZ és a Hamász között. Egyik oldalon ott van a palesztin nacionalizmus ideológiája, amely bár nem irányul az iszlám ellen, de elsősorban nacionalista mozgalom. Másik oldalon ezzel szemben ott van az iszlamizmus, amely szintén nem tagadja meg a palesztin nemzeti identitást, de nekik az iszlám a legfontosabb.

Ezek az erők versengenek a palesztin nép vezetéséért. És itt egyébként van egy aránytalanság, mert a PFSZ egy ernyőszervezet, a Hamász pedig a PFSZ részévé akar válni. Úgy gondolják, hogy amikor választások lesznek a PFSZ-ben, akkor átveszik a hatalmat a szervezetben, és a PFSZ vezető erejévé válnak. Ezzel szemben a PFSZ és [a vezetőjük,] Mahmúd Abbász el akarja nyomni a Hamászt. Ciszjordániában ez valamennyire sikerül, de Gázában természetesen nem.

És hogyan alakult időközben a Hamász és a Palesztin Iszlamista Dzsihád kapcsolata? Versengenek egymással vagy van valamiféle kiegyezés közöttük? Egyáltalán miért engedi a Hamász, hogy egy másik szervezet jelen legyen Gázában?

Nos, ahogy a Hamász hatalomra került Gázában, úgy vált felelőssé a polgárok jólétéért. Politikai felelősséget kellett vállalnia, közvetve még Izraellel is tárgyalnia kellett. Így pedig néha vissza kellett fognia az Iszlám Dzsihádot. Viszont olyan esetekben, amikor eszkalálni akarta a konfliktust, de nem akarta belekeverni magát és a lakosságot, akkor hagyhatta, hogy az Iszlám Dzsihád rakétákat lőjön ki Izraelre.

A két szervezet különbözik egymástól, van némi verseny közöttük, de valójában az ideológiájuk nem nagyon különbözik. Az egyszerű emberek számára nincs igazi különbség.

Itt viszont megemlítenék egy harmadik irányzatot, amely mindezen évek alatt Gázában működött, kevésbé Ciszjordániában, de Gázában mindenképpen, és ezek a szalafista dzsihádisták.

Eddig ugye úgy beszéltünk a Muszlim Testvériségről, mint a politikai iszlám legfőbb erejéről. De nem ez az egyetlen irányzat az iszlám megújulásában.

Egyfelől ott van a szunniták és a síiták közötti különbség. A Muszlim Testvériség szunnita, ahogy az Iszlám Dzsihád, a gázai lakosság és az összes palesztin is. De ott van az iráni iszlám forradalom, ami síita, és a síiták szerepet is vállalnak abban, ami itt történik, ugyanakkor a síitákat most tegyük félre.

Ugyanis a szunnita megújulásban is van alapvetően három erő. Az egyik ugye a Muszlim Testvériség, de ez csak az egyik. Egy másik ilyen mozgalom a szalafizmus, amely nevet a nyugati közvélemény a szeptember 11-i terrorcselekmények és az al-Káida felemelkedése miatt ismerte meg. A szalafisták Gázában különböző csoportokat hoztak létre, amelyek radikálisabbak a Hamásznál, de még az Iszlám Dzsihádnál is. Ők a legradikálisabbak. Ezek a csoportok az al-Kaidával és az ISIS-szel voltak szövetségben.

A Hamász kapcsolata a szalafista dzsihadistákkal egyébként ellentmondásos. Egyrészt erőszakkal elnyomják őket. 2009-ben a szalafista dzsihádisták bázisa egy dél-gázai, rafahi mecsetben volt, amit a Hamász megtámadott, és sokukat megölte. Úgy látták ugyanis, hogy valódi fenyegetést jelentenek a gázai hatalmukra.

Másfelől viszont, ők is iszlamisták, és a céljuk közös: Izrael elpusztítása, Izrael kiirtása és egy iszlám állam felállítása.

Ennek megfelelően, amikor az ISIS erős volt 2013 és 2015 között, a dzsihádista harcosok a Sínai-félszigeten hivatalosan is csatlakoztak az Iszlám Államhoz, a Hamásznak pedig volt velük kapcsolata, praktikus dolgokban együtt tudtak működni.

Ezek tehát a főbb erőcsoportok, amelyek Gázában, de bizonyos mértékig Ciszjordániában is működnek. Említettem egy harmadik csoportot is a szunniták között, ők a tradicionalisták. Ezt a csoportot jellemzően tudósok alkotják, akik meg akarják tartani a hagyományokat, de nem kérnek sem a politikai iszlámból, sem pedig a militáns iszlámból. De ők is részei az újjáéledésnek, szerintük is naponta ötször kell imádkozni és úgy gondolják, hogy a nőknek hidzsábot, fátylat kell viselniük. Tehát ők is részesei a megújulásnak, de általában nem tartoznak a politikai és a militáns csoportokhoz.

Korábban beszélt arról, hogy mióta a Hamász átvette a hatalmat Gázában, politikai felelősséget kellett vállalnia. Még Izraellel is tárgyaltak közvetítőkön keresztül, mintha kissé mérsékeltebbé váltak volna. De akkor mégis, hogy jutottunk el a 2007-es hatalomátvételtől idén október 7-ig, amikor végrehajtották az izraeli civileket valaha ért legdurvább terrortámadást? Hogyan illeszkedik ez a képbe?

Ez egy nagyon bonyolult kérdés, és bevallom, más szakértőkkel egyetemben nem számítottunk arra, hogy a Hamász ilyen támadást hajt végre Izrael ellen. Egy kicsit félrevezető is a Hamász teljese történetét abból a szemszögéből nézni, ami október 7-én történt.

Másrészről viszont, ez mindig is egy lehetőség volt. Amikor ez megtörtént, nekem és másoknak is kellett néhány nap, hogy gondolkodjunk, megpróbáljuk megemészteni a történteket, túllássunk a fájdalmon és elemezni tudjunk: és tulajdonképpen ez nem volt teljes meglepetés. Ez egy olyan lehetőség volt, ami bármikor megtörténhetett.

A Hamász ugyanis 2007 óta valamennyire tényleg lehetetlen helyzetben működött. Egyfelől ugyanis kormányon volt, és egy kormánynak van felelőssége és vannak feladatai. Gondoskodnia kell a polgárok jólétéről, meg kell próbálni a lehető legnagyobb mértékben normális államot működtetni, gondoskodnia kellett a gazdaságról, építkeznie kellett, tehát mindent csinálnia kellett, amit egy kormány csinál.

Másfelől azonban soha nem adta fel azt az identitást, mely szerint ez egy terrorszervezet, egy dzsihádista szervezet, amelynek fő ideológiai célja, hogy felszabadítsa egész Palesztinát. A Hamász a kiáltványában kimondta, hogy egész Palesztina egy waqf, egy iszlám adomány, és ezért senki semmit nem adhat fel belőle, még egy centimétert sem.

Ez maradt az ideológiájuk 2007 után is. Bár időről időre fegyveres konfliktusba keveredtek Izraellel, a harcok között közvetve tárgyalt vele Egyiptomon, Kataron, Törökországon és más államokon keresztül, hogy Izrael biztosítsa a gázai lakosság szükségleteit.

Ez 15 éven keresztül működött. Izrael valahogy elfogadta a Hamászt és a hatalmát Gázában, korlátozott katonai konfliktusokat folytatott vele, ezek között pedig békén hagyta az ottani lakosságot.

Ezt a politikát különösképpen Benjámin Netanjahu kormányai alkalmazták. Az izraeli jobboldal nem akar semmilyen kompromisszumot a palesztinokkal. Az oslói megállapodás felállította a Palesztin Hatóságot, és azt mondtuk, hogy a PFSZ-szel tárgyalunk. Velük kötünk megállapodásokat, és egyszer lehet, hogy majd lesz egy palesztin állam, de legalábbis valamilyen entitás. Na most a jobboldal Netanjahu alatt azt találta ki, hogy Izrael meggyengíti a Palesztin Hatóságot, emiatt ugye nem lesz kivel tárgyalni, majd pedig megerősíti a Hamászt. Abban a hitben voltak, hogy ez elég lesz.

Ez 15 évig valahogy elég is volt, de 2021-ben elkezdődtek a repedése, múlt szombaton pedig teljesen váratlanul: eltört.

Nincs ellentmondás aközött, hogy a palesztin szervezetek egyfelől az önrendelkezésért és és államiságért küzdenek, másik oldalról pedig egy sokkal nagyobb, az összes muszlimnak otthont adó kalifátus létrehozását szeretnék?

Az palesztinok jobban összpontosítanak a saját nehéz helyzetükre. Először harcolniuk kell a szabadságukért, a függetlenségükért és az államukért. A kalifátus tehát most nagyon-nagyon távolinak tűnik.

Bár nem tudjuk pontosan, de a lakosság 40-60%-a nacionalista, inkább világi, tehát számukra a kalifátus nem lenne ideális megoldás. De az iszlamisták és a Hamászt támogató emberek számára, amely talán a gázaiak 40%-a, a ciszjordániaiaknak pedig kisebb része lehet, számukra a nap végén, a harc végén, a cél természetesen a kalifátus felállítása, mert ez isten parancsa.

Ha elérik az egyik céljukat, akkor jön a következő. Ez egyébként Haszan al-Banna, a Muszlim Testvériség alapítójának tanítása is. A harcnak vannak szakaszai, a családtól kezdve a szűkebb és tágabb környezetünkön át a nemzetállamig. utána pedig még ott van az összes muszlim ország, a végén pedig a teljes világ.

De itt nem gyakorlati cselekvésre kell gondolni, ez inkább egy vallási ügy, hogy a napok végén az egész világ muszlim lesz. Az iszlám szó jelentése alapján mindenki megadja magát Allahnak.

Vannak tehát palesztinok, akik elvileg támogatják a kalifátust, sokan közülük, talán nagyon sokan közülük támogatták az al-Kaidát, később pedig az Iszlám Államot is. Egyébként éppen ma szóltak arról a hírek, hogy az Izraeli Védelmi Erők megtalálták az Iszlám Állam zászlóját az egyik terroristánál.

Az izraeli jelszó most pont az, hogy a Hamász egyenlő az Iszlám Álammal. Bizonyos értelemben ez így is van, mert amit tettek, az pont úgy néz ki, mintha az Iszlám Állam tette volna, az atrocitások pont olyanok, mint amit már sokszor láttunk a történelemben.

Tehát tényleg úgy néznek ki, mint az Iszlám Állam, de mint mondtam, ezek nagyon különböző szervezetek, különböző ideológiák, különbözőképpen fejlődtek, és ezért nem vagyok benne biztos, hogy ugyanazokkal a módszerekkel lehet harcolni ellenük.

Ön szerint a Hamász becsapta a világot? Eddig a média, de a politikai színtér legtöbb szereplője is sokkal kevésbé tartotta agresszívnek vagy szélsőségesnek a Hamászt, mint például az Iszlám Államot.

Nemcsak a Nyugat gondolta így, hanem Izrael is, a teljes hírszerző apparátusával és politikai vezetésével együtt. De egy másik szemszögből nézve azt mondhatjuk, hogy ma a média is káoszban van, a digitális médiával és az álhírekkel együtt. Már nem lehet tudni, hogy mi a helyes és mi a helytelen, nem tudjuk, hogy ki mit mond, és nem tudjuk, hogy mi ellenőrzött információ és mi nem.

De azt hiszem, bizonyos szempontból még a Hamász sem tudta, hogy ennyire radikális.

Mire gondolok? A Hamásznak egyfelől első naptól célja, hogy kiirtsa Izraelt. Tehát mégis, hogy lehetünk most meglepve? Amikor újrafogalmazták a kiáltványukat 2017-ben, azt próbálták mutatni, hogy mérsékeltebbek. Akkor elmagyarázták, hogy a harc nem a zsidók ellen, hanem csak a cionisták ellen folyik.

De ők mindig is hirdették, hogy ki akarják irtani Izraelt. Szóval nem tudom, hogy volt-e félrevezetés.

Másrészről viszont, ha megnézzük a politikájukat, akkor ahogy mondtam, ők periodikusan támadtak, majd közvetve tárgyaltak Izraellel, felelősséget vállaltak a polgáraikért, szóval talán azt hittük, hogy mérsékeltebbek.

Nézze, amit október 7-én tettek, azt a műveletet mi az eredmények alapján ítéljük meg, de a Hamasz nem gondolta hogy ez lesz az eredmény. Szerintem nem a Hamasz változott, hanem Izrael.

Izrael mindig 100 százalékig biztos volt az erejében, és szerintem még mindig 100 százalékig biztos lehet ebbe. De ami Izraelben történt az elmúlt két évben, és különösen a jelenlegi, a valaha volt legszélsőségesebb jobboldali kormány alatt, az azt a benyomást keltette, hogy Izrael meggyengült, megosztott, az izraeli társadalom megosztott.

[Megkérdőjeleződött] a motiváció egy olyan kormány védelmére, amely diktatúrát akar létrehozni, amely felül akarja bírálni a Legfelsőbb Bíróságot, amely az állam összes intézményét támadja, beleértve a hadsereget és a biztonsági erőket.

Netanjahut figyelmeztették, hogyha folytatja a törvénykezést, [az igazságügyi reformot,] a hadsereg elveszíti a képességei egy részét, a felkészültségének egy részét. A hadsereg vezérkari főnöke egy héten keresztül próbált vele találkozni a jogszabály elfogadása előtt. Nem akart vele találkozni. Nem volt ideje a vezérkari főnökre.

Így azt a benyomást keltettük, hogy most Izrael gyengébb. Bizonyos értelemben elébe mentünk egy ilyen támadásnak. Ők pedig válaszoltak erre, és ez azzal együtt, hogy nem ismertük fel a hírszerző szervezetek kudarcát, katasztrófát hozott ránk.

Az utolsó témám az lenne, hogy milyenek a Hamász kilátásai ennek a támadásnak a fényében, növelni tudja-e a népszerűségét Gázában és Ciszjordániában, vagy lesznek-e mérsékeltebb hangok, amelyek teret nyerhetnek? Hogyan látja a közeljövőt?

Először is azt kell mondanom, hogy nem tudom, és az a szakértő , aki azt állítja, hogy tudja, igazából az sem tudja. Ez egy háború, senki sem tudhatja, hogy mi lesz a kimenetele, hogyan fog alakulni, hogyan fog reagálni a média, és hogyan fognak reagálni a szuperhatalmak. Ez egy hatalmas, váratlan fejlemény, ezt most senki nem látja előre.

Amit a múltbeli ismereteim és tapasztalataim alapján meg tudok mondani, hogy milyen irányba mehetnek el a dolgok. Az egyik, hogy Izrael valóban elpusztítja a Hamászt. Én nem vagyok katonai szakértő vagy az izraeli hadsereg szakértője, de szerintem ez egy lehetőség. Lehet, hogy többé nem lesz Hamász.

A másik lehetőség az, hogy a Hamász túlél, támogatást kap például a Hezbollahtól azzal, hogy az kiterjeszti a háborút [északra]. De kaphat támogatást arab országoktól, a világ valamely szervezetétől, esetleg más államoktól is, tehát sikerülhet talpon maradnia. Ez is egy lehetőség.

Egy biztos, ahogy az izraeli lakosság szenved, úgy a palesztin lakosság százszorosan fog szenvedni.

Ez világos. De az egyik fontos kérdés, hogy mi lesz, ha nem lesz többé Hamász? A lakosság akkor is megmarad. Az anyagi lezüllöttség megmarad. A frusztráció, a szegénység, a reménytelenség, mindezek megmaradnak. Tehát valószínűleg létrejön egy másik szervezet. Az lehet majd iszlám vagy nem iszlám, hívhatják így vagy úgy. De a politikája ugyanaz lesz, mint a Hamászé.

Lehet, hogy ők isten helyett majd nemzetet mondanak, igazságosságot vagy bármi mást, de az én meggyőződésem az, hogy nincs katonai megoldás. A Hamászra még talán van, de az izraeli-palesztin konfliktusra katonai megoldás nincs.

Címlapkép: a Hamász és a Iszlám Dzsihád által elrabolt emberek fotói és szórólapok sorakoznak egy falon, miközben az elrabolt emberek családjai és más támogatók a Netanjahu-kormány ellen tüntetnek, lemondását, és az elrabolt emberek hazahozatalát követelve 2023. október 14-én Tel-Avivban. Forrása: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images